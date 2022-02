Umweltfreundliches Trading – es geht doch!

Nachdem in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen auf den fahrenden Kryptozug aufgesprungen sind und ihr Stück vom Kuchen haben wollten, sind auch immer mehr Kritiker laut geworden.

Natürlich ist offensichtlich, dass gerade die großen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum sehr viel Strom verbrauchen und damit massive Umweltschäden produzieren, doch ist bei weitem nicht alles so schwarz, wie es so mancher Umweltschützer malen möchte.

Derzeit setzen bereits viele Unternehmen auf nachhaltige Energien. Gerade in den USA werden viele Kryptofarmen mit Windrädern betrieben. Windräder, die die starken Winde in den teilweise sehr offenen Gebieten der Vereinigten Staaten perfekt ausnutzen können. Natürlich könnte man diese Energie auch anderweitig nutzen, aber das ist eine Milchmädchenrechnung, denn gäbe es diese Krypto Miner nicht, die auf den Steppen und nahe den Wüsten entsprechende Mining Farmen betreiben, würde es vermutlich auch die Windräder gar nicht geben, weil sie keiner gebaut hätte.

In diesem Sinne wird mittlerweile ein recht großer Teil des Stroms für Bitcoin, Ethereum und all die anderen Kryptowährungen aus erneuerbaren Energien gewonnen. Das schränkt zwar in keiner Weise die Tatsache ein, dass alleine eine einzige Bitcoin Transaktion bereits Strom im Wert von 350 Euro verbraucht, jedoch relativiert es die berechneten Umweltschäden um ein Vielfaches, denn Fakt ist das das Bitcoin-Netzwerk dezentral ist und ohne eine genaue Übersicht wer, wo, wieviel Mining, mit welchem Strom betreibt ist es schwer eine realistische Schätzung der CO2-Produktion oder ähnlicher Faktoren zu treffen.

Darüber hinaus sind die meisten Plattformen die den Handel mit Kryptowährungen anbieten schon lange nicht mehr „so dumm“ und würden echte Kryptotransaktionen nutzen. Vermutlich war das aber auch nie der Fall. Generell landen eingezahlte Kryptocoins auf einem internen Verwaltungswallet, von wo erst dann wieder ausgezahlt wird, wenn ein Kunde seine Einlagen wiederhaben möchte. In der Zwischenzeit werden die Zahlen lediglich auf einem internen, wesentlich energieeffizienteren und leichter zu kontrollierbaren System verschoben.

Noch einfach geht es aber mit dem ETF-Handel. (Jetzt loslegen) Hierbei werden gar keine Kryptotransaktionen durchgeführt, sondern lediglich Verträge geschlossen. Der ETF-Handel ist ein klassisches Werkzeug der Banken um Kursstabilität herbeizuführen. Gerade für kleinere Anleger ist es aber auch die Chance, mit deutlich höheren Summen agieren zu können, ohne dafür viel Geld eingezahlt haben zu müssen. Das funktioniert auf einer recht einfachen Basis.

Der Kunde zahlt Geld ein und kann dann mit diesem Geld einen sogenannten Differenzkontrakt abschließen. Hierbei wird vereinbart das Summe X zum Zeitpunkt X angelegt wird. Der Vertrag sieht dann vor, dass zu Zeitpunkt Y der Wert in Bezug auf die Differenz zwischen Startkurs und Endkurs ausgezahlt wird. Eine moderne Kurswette sozusagen. Als Anleger hat man die Wahl, wieviel man investieren möchte und welchen Hebel man nutzen will, denn es ist im Prinzip möglich, bei den meisten Tradern, bis zu zehnmal so viel zu kaufen, wie man eingezahlt hat. Sprich man zahlt 250 Euro ein und kann mit 2.500 Handel treiben. Das Risiko hierbei sind nur Kursschwankungen und Gebühren. Zum einen fallen die Gebühren auf einen 2.500-Euro-Trade natürlich höher aus als auf einen 250-Euro-Trade. In der Regel ca. ein bis zwei Prozent. Das bedeutet, dass bei Einstieg in den Differenzkontrakt, bei 250-Euro-Einlage und einem zehnfachen Hebel sofort 50 Euro Gebühren anfallen. Diese sind dann erst einmal weg. Die verbleibenden 200 Euro auf dem Konto decken nun eventuelle Kursverluste ab. Verliert nun die Währung, auf die wir den Kontrakt abgeschlossen haben, entsprechend diesen Wert, ist der Kontrakt automatisch beendet und das Geld wird zur Verlustdeckung verwendet. Würde also in diesem Beispiel der Bitcoin von aktuell ca. 34.000 Euro auf ca. 31.280 Euro fallen, wäre der Kontrakt beendet und das Geld weg. Würde hingegen der Kurs auf 36.000 steigen, hätte man als Anleger, mit den eingezahlten 250 Euro, einen Gewinn von 147 Euro gemacht, was einem Einzelgewinn von fast 60 Prozent entspricht. Dabei kann man bei einem ETF aber auch auf fallende Kurse setzen. Als Beispiel wie realistisch diese Gewinnidee sein kann, darf der heutige Bitcoin-Kursverlauf von ca. 2.000 Euro Wertunterschied gerne genommen werden (Quelle: Coinmarketcap Verlauf vom 20.2.22)

Trotz der Tatsache, dass hier mit hohen Beträgen und großen Gewinnen und Verlusten gehandelt wird und der Markt derzeit brodelt wie kein Zweiter, wird hier nur wenig Energie verbraucht. Ein ETF Händler nutzt ein eigenes Buchungssystem und alle Zahlungen werden i.d.R. in Landeswährung vorgenommen. Somit kommt es hier z.B. zu keiner einzigen Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain. Damit dürfte klar sein, dass man sich als Kryptohändler den Schuh des Umweltschutzes nicht anziehen muss. Da es hier nicht einmal zu einer echten Transaktion innerhalb der Währung kommt, unterstützt man nicht einmal das System, denn ETF-Handel ist nicht nur für Kryptowährungen, sondern auch für nahezu alle Aktien und Rohstoffe sowie Devisen möglich. Nur so lassen sich hohe Spekulationen ermöglichen, ohne dabei die Kurse für alle Waren und Aktien in einer ständigen Berg- und Talfahrt halten zu müssen.