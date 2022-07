Unterschätzte Reiseziele für Ihre nächste Reise: Curaçao

Wenn Sie auf der Suche nach einem schönen und unterschätzten Reiseziel für Ihren nächsten Urlaub sind, dann ist Curaçao genau das Richtige.

Dieser Inselstaat in der Karibik beherbergt atemberaubende Strände, kristallklares Wasser und eine Reihe von besonderen Veranstaltungen. Curaçao wird oft zugunsten beliebterer Reiseziele wie Jamaika oder der Dominikanischen Republik übersehen, ist aber auf jeden Fall einen Besuch wert! Hier sind einige Gründe, warum Curaçao auf Ihrem Reiseradar stehen sollte.

Die Strände von Curaçao sind unglaublich schön

Die Strände von Curaçao gehören zu den besten in der Karibik. Von einsamen Buchten bis hin zu lebhaften Partystränden finden Sie hier alles, und das Wasser ist immer kristallklar und perfekt zum Schwimmen. Wenn Sie ein Strandliebhaber sind, sollten Sie Curaçao auf jeden Fall auf Ihre Liste möglicher Urlaubsorte setzen.

Auf Curaçao kann man auch wunderbar tauchen und schnorcheln. Die Insel verfügt über ein Korallenriff, das sich entlang der gesamten Küste erstreckt und reichlich Gelegenheit bietet, bunte Fische und andere Meeresbewohner zu beobachten. Außerdem gibt es rund um die Insel mehrere Schiffswracks, die zu interessanten Tauchgängen einladen. Curaçao beherbergt auch umwerfende Lagunen und ist damit ein Paradies für Wassersportler.

Veranstaltungen und Geschichte

Neben seiner natürlichen Schönheit hat Curaçao auch kulturell viel zu bieten. Das „Curaçao North Sea Jazz Festival“ findet in diesem Jahr wieder statt und wird voraussichtlich viele Besucher aus der ganzen Welt anziehen. Auch der „Curaçao Carnival“ ist eine besondere Veranstaltung, bei der es sich lohnt, dabei zu sein. Es gibt viele schöne Kunstgalerien, einschließlich der Jean Girigori Kunstgalerie, dem Atelier Philippe Zanolino und dem Kindermuseum in Willemstad. Wer sich außerdem sportlich betätigen möchte, kann beim „KLM Curacao Marathon“ mitmachen (oder einfach nur zusehen), der jedes Jahr ausgetragen wird.



Curaçao ist eine wunderschöne Insel, die unbedingt sehenswert ist. Wenn Sie auf der Suche nach einem weniger bekannten Urlaubsziel sind, sollte Curaçao auf jeden Fall auf Ihrer Liste stehen. Die Strände sind wunderschön, das Tauchen und Schnorcheln ist großartig und es gibt viele Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten zu entdecken. Übrigens hat eine der größten Glücksspiel-Behörden der Welt seinen Sitz in Curaçao: Curaçao eGaming prüft und lizenziert viele der beliebtesten Casinos und lizenziert auch Top Sportwetten Anbieter. Neben Malta und der Glücksspielbehörde von Großbritannien gehört sie zu den größten der Welt. Curaçao sollte auf jeden Fall auf Ihrer Liste der Reiseziele stehen, denn es hat so viel zu bieten!

Weitere Reiseziele in der Nähe von Curaçao

Bonaire: Ein weiteres unterschätztes Reiseziel ganz in der Nähe von Curaçao ist Bonaire. Bonaire ist bekannt dafür, einer der besten Orte der Welt zum Tauchen und Schnorcheln zu sein. Die Insel verfügt über eine große Salzwasserlagune, die sich perfekt für alle Arten von Wassersport eignet. Bonaire liegt etwa 25 Minuten mit dem Flugzeug von Curaçao entfernt. Leider gibt es keine Fähre. Unter Umständen ist es aber möglich, ein Boot für eine eigene persönliche Tour zu chartern und über das Meer nach Curaçao zu fahren.

Aruba: Und wenn Sie noch ein weiteres Reiseziel in der Karibik suchen, sollten Sie die Insel Aruba besuchen. Aruba ist eine kleine Insel, die direkt vor der Küste von Venezuela liegt. Die Insel hat wunderschöne weiße Sandstrände, kristallklares Wasser und ein gutes Nachtleben. Aruba ist mit dem Flugzeug nur etwa 30 Minuten von Curaçao entfernt. Der Flug von Beatrix International Airport Aruba zum Willemstad Hato International Airport (auch bekannt als Curaçao International Airport) sollte also nicht lange dauern. Wenn Sie auf der Suche nach einem schönen und auch festlichen Urlaubsort sind, sollte Aruba ganz oben auf Ihrer Liste stehen!

Curaçao, Bonaire und Aruba sind alle unheimlich schöne Inseln, die eine Menge zu bieten haben.