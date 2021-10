Unterwegs mit dem Laptop: Die besten kostenlosen Software-Tools

Wir leben in der goldenen Zeit von Software, die kostenlos und für fast alle Zwecke zu haben ist.

Es gibt inzwischen so viele verschiedene Programme auf dem Markt. Manche sind tatsächlich komplett kostenfrei, andere wiederum sind kostenlos und werden mit Werbung finanziert. Und zuletzt gibt es noch die Freemium-Variante, d.h. es gibt eine kostenlose Variante, aber um die komplette Software zu benutzen, muss man sich die kostenpflichtige Variante holen.

Jeder, der sich einen neuen Laptop kauft, stellt sich die Frage: Welche Software soll ich herunterladen und was brauche ich wirklich? Im folgenden Text werden wir in einer Reihenfolge, die keinem Ranking entspricht, nach und nach die besten kostenlosen Tools auf dem Markt vorstellen.

Die besten kostenlosen Programme

Audacity

Diese kostenlose und überall erhältliche Software nimmt Audiodateien auf. Auch mehrere verschiedene Tonspuren sind aufnehmbar. Audacity ist sowohl für Windows als auch für MacOS verfügbar. Damit kann man Podcasts aufnehmen und auch Künstler mit ihrer Musik oder dem Instrument kommen mit dieser Software voll auf ihre Kosten.

LastPass

LastPass ist ein kostenloser cloudbasierter Passwortmanager zur sicheren Speicherung von Passwörtern für die Anmeldung bei Onlinekonten. Er bietet auch die Möglichkeit, persönliche Informationen zu speichern und Passwörter für Familienmitglieder oder Arbeitskollegen freizugeben, die möglicherweise auf Ihr Konto zugreifen müssen.

AdBlocker Ultimate

Diese Software ist verfügbar für Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer und Safari. „AdBlocker Ultimate“ ist ein kostenloses Programm, das sämtliche Werbung vollständig blockiert, die beim Surfen im Internet auftauchen kann. Es gibt keine Whitelist-Websites oder -Anzeigen, sodass Benutzer sicherstellen können, dass alle Anzeigen vollständig blockiert werden. Eine gute Alternative ist „uBlock Origin“, das ebenfalls kostenlos ist.

TunnelBear

Die Software hilft dabei, die IP-Adresse und den Standort zu verbergen, sodass andere Nutzer und Dritte diese nicht sehen können. Das VPN schützt auch alle persönlichen Informationen, um sicherzustellen, dass Hacker über öffentliche WLANs, ISPs und andere lokale Netzwerke keinen Zugang haben. Obwohl die kostenlose Option nur für 500 MB Datenvolumen pro Monat verfügbar ist, können Sie sich alternativ für das kostenpflichtige Paket mit unbegrenztem Datenvolumen entscheiden. In der Regel sollte, aber die Gratisvariante vollkommen ausreichen.

VLC Media Player

Wir alle wünschen uns einen Laptop, der Videos und Audiodateien in guter Qualität abspielen kann. Wenn der auf Ihrem Laptop vorinstallierte Dienst jedoch nicht den Anforderungen entspricht, gibt es einige sehr gute Software, die gestochen scharfe Audio- und visuelle Erlebnisse bieten. Unsere Empfehlung hierfür ist der „VLC Media Player“. Diesen gibt es kostenlos zum Herunterladen und er ist sehr benutzerfreundlich, damit sollte jeder relativ schnell zurecht kommen.

Duolingo

DuoLingo ist eine unterhaltsame und einfache Möglichkeit, eine neue Sprache mit nur ein paar Minuten Übung pro Tag zu erlernen. Die Software bietet eine schöne Abwechslung. Die App umfasst Kurse in Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und mehr. Man beginnt mit grundlegenden Sätzen wie Begrüßungen und man geht nach und nach zu fortgeschritteneren Übungen über. Und man kann mitten in der Lektion aufhören und später zurückkommen, um diese zu beenden, was „Duolingo“ ideal für Lernende mit vollem Terminkalender macht.

Zoom

Wenn es eine App gibt, die das Jahr 2020 und auch teilweise 2021 definiert, dann ist es wohl „Zoom“. Jeder hat diese Software manchmal sogar mehrmals am Tag benutzt für Arbeitstreffen, virtuelle Veranstaltungen oder einfach nur zum Chatten mit Freunden. Es gibt jede Menge netter Funktionen, die das Ganze noch einfacher machen. Man kann das Hintergrundbild anpassen, persönliche Notizen in dem Chatprofil einfügen, zwischen Hoch- und Querformat wechseln und vieles mehr. Mit der kostenlosen Version kann man Sitzungen mit bis zu 100 Teilnehmern und einer Höchstdauer von 40 Minuten abhalten.



Wie man sehen kann, gibt es unzählige kostenlose Programme, die einem das Leben einfacher machen und sehr hilfreich sind. Diese Auflistung erhält nur ein Teil aller kostenlosen Software, die es auf dem Markt gibt. Nichtsdestotrotz sind diese mit die besten und hilfreichsten Tools aktuell.