Seit langem wurde kein Roman mehr so intensiv diskutiert wie das neue Buch von Uwe Tellkamp.

Das liegt nicht nur daran, dass es über ein Jahrzehnt dauerte, bis die angekündigte Fortsetzung des Bestsellers „Der Turm“ erschienen ist; vor allem hatte Tellkamp in der Zwischenzeit u.a. mit einer These für mächtig Aufruhr nicht nur im Literaturbetrieb gesorgt: Mehr als 95 Prozent der Geflüchteten kämen demnach nach Deutschland, um in die Sozialsysteme einzuwandern.

Sein jetzt erschienener Roman „Der Schlaf in den Uhren“ knüpft derweil mit bekannten Protagonisten an seinen Erfolgsroman über die letzten Jahre der DDR an und erzählt ausgehend von der Wiedervereinigung die Geschichte des fiktiven Staats Treva. Nicht nur in seiner Gesellschaftsanalyse ist bei Tellkamp Aufregung garantiert! -fk