Verena Boos, Maren Kames & Marie Malcovati

Bei dieser Stipendiatenlesung ist ganz junge Literatur live zu erleben.

Verena Boos aus Frankfurt liest aus ihrem ersten Roman „Blutorangen“, Maren Kames stammt aus Überlingen und lebt in Berlin, sie liest aus ihrem Debüt „halb taube halb pfau“, Marie Malcovati lebt derzeit in Freiburg und trägt aus ihrem Romandebüt „Nach allem, was ich beinahe für dich getan hätte“ vor. –rw