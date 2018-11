VHS-Männer- und Vätertag 2018

„Männer. Erfindet. Euch. Neu.“

So lautet die klipp und klare Aufforderung der VHS, die am „Männer- und Vätertag“ das aktuelle Mannsbild durchdekliniert. Wie es gelingen kann, einfühlsam, 24-Stunden-Papa und beruflicher Überflieger gleichzeitig zu sein, sich von traditionellen wie modernen gesellschaftlichen Ansprüchen loszusagen und die eigene Männlichkeit neu zu erfinden, wird in einem Vortrag und diversen Workshops thematisiert. Anmeldung (Teilnahmegebühr 25 Euro, inkl. Imbiss und Getränk) unter Tel. 0721/98 57 50. -pat