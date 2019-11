VHS-Männer- und Vätertag 2019

Unter den Schlagworten „Aktiv – gelassen – kraftvoll“ wird am „Männer- und Vätertag“ das Thema Gesundheit beim „starken Geschlecht“ durchdekliniert.

Warum die Herren der Schöpfung seltener zum Arzt gehen, häufiger krank sind und oft früher sterben als Frauen, erläutert der Einstiegsvortrag, in dem die vielschichtigen genetischen, psychischen und sozialen Faktoren vorgestellt werden, um dann konkret herauszuarbeiten, wie Männer gesundheitsbewusster leben können.

In den anschließenden Workshops werden ab 13.30 Uhr Teilaspekte vertieft behandelt; darunter „Männlichkeit in der Krise: Was sich hinter toxischer Männlichkeit verbirgt“, „Beziehungen: Welche tun gut, in welchen steckt man, welche haben Männer zu sich selbst“, Männergesundheit im Unternehmen: Wie kann man sie fördern, fordern und anregen“ sowie „Molekulares kochen: Inspirierende Art, um die Zusammensetzung von Nahrungsmitteln neu zu entdecken“. Anmeldung (Teilnahmegebühr: 25 Euro inkl. Imbiss und Getränk) unter Tel. 0721/98 57 50 oder www.vhs-karlsruhe.de/maenner. -pat