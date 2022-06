VHS-Sommerkurse 2022

Talente entfalten, Wissensdurst stillen und neue Erfahrungen machen.

Die Sommerkurse der VHS Karlsruhe bieten dazu mannigfaltig Möglichkeiten! Lust auf Waldbaden, vegetarisch grillen oder erfahren, was am besten in die Fahrradtaschen kommt?

Im Workshop am So, 12.6. dreht sich bspw. alles ums Thema Reisen mit dem Fahrrad: Was sollte man mitnehmen? Kann man auch sicher allein auf Radreise gehen? Unter welchen Umständen darf man wo am Wegesrand oder kostenlos übernachten? In welchen Ländern werden viele kostenlose Naturcampingplätze unterhalten? Sollte man Pensionen besser im Voraus buchen? Was ist gutes Equipment? Und wie lassen sich Rad und Bahn sinnvoll kombinieren?

Diese und viele weitere Kursideen gibt’s auf www.vhs-karlsruhe.de. -pat