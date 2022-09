Vivien Goldman

Im November 2021 erschien die deutschsprachige Fassung von Vivien Goldmans Buch „Die Rache der She-Punks. Eine feministische Musikgeschichte von Poly Styrene bis Pussy Riot“ im Ventil Verlag.

Sie war Mitbegründerin der großartigen New-Wave-Band The Flying Lizards, arbeitete als Musikjournalistin, Produzentin und Songwriterin. Heute lehrt Goldman in New York zu Punk, Afrobeat und Reggae. Da die Geschichtsschreibung von Punk eine überwiegend männliche ist, war eine feministische Sicht auf die „She-Punks“ überfällig.

Entlang der Themenfelder Identität, Geld, Liebe und Protest begibt sich die Punk-Professorin auf die Suche nach empowernden Momenten, die Punk speziell für Frauen birgt. Für das Buch hat sie ausführliche Gespräche u.a. mit Patti Smith, Tamar-kali, Poly Styrene und Kathleen Hanna geführt. -rowa