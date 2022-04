In seinem neuen Roman „Herzhand“ widmet sich der 1958 in Karlsruhe geborene, in Berlin lebende Schriftsteller Volker Kaminski dem Binnenleben der Literaturszene.

Acht Romane bei sechs Verlagen hat der Autor, der auch Kurzgeschichten schreibt und journalistisch tätig ist, seit 1994 publiziert. -rowa