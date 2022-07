Von Rügen bis Tegernsee: Immer mehr „Monopoly“-Versionen deutscher Regionen

„Monopoly“ ist einer der Gesellschaftsspielklassiker, den wohl jeder Deutsche kennt.

Ursprünglich stammt das Brettspiel aus den USA und erschien 1933 zum ersten Mal. Seither hat sich viel getan in der Welt von „Monopoly“, denn das Spiel wurde in unzähligen Varianten veröffentlicht. Anstelle der originalen Landkarte kann man nun alle möglichen Spielbretter kaufen und sich in unterschiedliche Regionen der Welt begeben oder sogar fiktive Orte besuchen. In Deutschland erhalten nun sogar immer mehr Städte und Ortschaften ein eigenes Spiel. So kann man Straßen und Gebäude in Rügen erstellen oder sich auf eine spielerische Reise nach Tegernsee begeben. Wir sehen uns die unterhaltsamen Versionen einmal genauer an.

„Monopoly“ in Deutschland

Weltweit gibt es zu diesem Zeitpunkt mehr als 1.000 verschiedene „Monopoly“-Varianten, die in unterschiedlichen Sprachen erschienen sind. Mehr als 100 Versionen sind dabei in Deutsch erhältlich, wodurch Spieler buchstäblich die Qual der Wahl haben. Viele davon haben keinen direkten Deutschlandbezug, sondern umfassen Orte und Gebäude aus der ganzen Welt; andere beschäftigen sich mit Trends aus der Popkultur, sodass es Spielbretter zu beliebten Serien wie „The Big Bang Theory“ oder Filme wie „Der Herr der Ringe“ in die Produktion von Hasbro geschafft haben. Aber auch zu deutschen Städten und Ortschaften sind zahlreiche Varianten erschienen, die die Wahrzeichen der jeweiligen Region auf das Spielbrett gebracht haben. Einige von ihnen sind nur zeitlich begrenzt produziert worden und können nur noch gebraucht gekauft werden.

Gleichzeitig erscheinen immer wieder neue Variationen: Die Liste an unterschiedlichen Städten ist lang und reicht von Aachen bis Wiesbaden. Eine Neuauflage von „Monopoly Tegernsee“ wurde bereits angekündigt und soll in Kürze erscheinen. Die traumhafte Berg- und Seekulisse schmückt das Spielbrett, dazu lassen sich Orte wie die Tegernseer Hütte oder das Bräustüberl erwerben. Dazu wurde gerade erst „Monopoly Rügen“ herausgebracht, in dem die wunderschöne Ostseeinsel zum Verkauf steht. Spieler können sich entscheiden, ob sie lieber in die deutsche Badekultur investieren oder vielleicht doch auf den Nationalpark setzen möchten.

„Monopoly“ als Onlinevariante

Neben den unterschiedlichen Spielbrettern lässt sich „Monopoly“ heutzutage auch online spielen. Dafür steht der Klassiker als App für Android und iOS bereit, mit der es möglich ist, mit Freunden über die Entfernung gemeinsam zu spielen. In einem Multiplayervideochat können sich die Spieler gegenseitig austauschen, als säßen sie direkt voreinander. Angeboten wird das originale deutsche Spielbrett, allerdings können weitere Designs mit In-App-Käufen freigeschaltet werden. 3D-Animationen erwecken das Spielfeld zum Leben und sorgen für eine Extraportion Spaß. Mit seinem Weg in die Onlinewelt folgt das Brettspiel einem Trend, den viele Spieleklassiker einschlagen. So wird bspw. Poker heute auch online auf spezialisierten Plattformen an virtuellen Tischen gespielt. Gewählt werden meist die gängigsten Varianten wie Omaha oder Texas Hold’em. Beim Spielen ist es nicht nur wichtig, die grundlegenden Regeln der verschiedenen Varianten zu verstehen, sondern sich auch eine ausgeklügelte Strategie anzueignen. Gleiches gilt auch für das traditionsreiche Schachspiel. Dieses lässt sich ebenfalls mit optimierten Apps auf iOS und Android spielen.

Die Anwendungen stechen meist durch schlicht gehaltene Designs hervor und bieten alle der altbekannten Spielverlauf an, wenn auch oftmals mit verschiedenen Varianten, wie „Fog Of War“ oder „King Of The Hill“. In den meisten Spielen treten User dabei gegen die KI oder andere Spieler an und können so ihre Fähigkeiten trainieren und perfektionieren. Brettspielfans können außerdem die App „Catan Classic“ ausprobieren, um gegen virtuelle Siedler aus aller Welt anzutreten. Dank eines Multiplayermodus können Spieler nämlich nicht nur mit ihren Freunden privat, sondern auch gegen unbekannte Teilnehmer antreten. Mit der Crossplayfunktion lassen sich außerdem PC-User herausfordern. 2018 erschien zum Brettspiel „Siedler von Catan“ sogar eine VR-Version, in der sich Spieler mittels VR-Brille an einen virtuellen Spieltisch setzen konnten.

„Monopoly“ ist bis heute eines der erfolgreichsten Brettspiele aller Zeiten. Das Spiel wurde schon tausende Mal neuaufgelegt und mit neuen Spielbrettern erweitert. Von Varianten zu beliebten Spielen bis zu realen Orten kann man von Hasbro wirklich alles finden. Deutsche Ortschaften sind dabei besonders beliebt. Derzeit brandheiß: Die Insel Rügen und der Tegernsee. Wer die Brettspiele nicht kaufen, sondern nur ausborgen möchte, kann übrigens die Brettspielauswahl der Stadtbibliothek Karlsruhe unter die Lupe nehmen!