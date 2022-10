Warum sich Geburtsvorbereitungskurse lohnen

Eine Geburt kann für Eltern ein schönes und gleichzeitig furchteinflößendes Ereignis sein.

Mit einem Geburtsvorbereitungskurs können bereits vorab gewisse Abläufe geübt werden und die Eltern können sich auf die Geburt besser vorbereiten.

Keine bösen Überraschungen

In der Theorie wissen die meisten Menschen, wie eine Geburt grob abläuft. In der Praxis kommen dann aber oft noch Details hinzu, die vor allem den Frauen bei der Geburt unangenehm sind, jedoch einen völlig natürlichen Prozess darstellen. Werden die Eltern bereits vorab über diese Prozesse aufgeklärt, kommt es während der Geburt nicht zu problematischen Situationen, die die Mutter zusätzlich in Stress versetzen können.



Das wirkt sich nicht nur schlecht auf die Mutter aus, sondern kann auch zu Komplikationen bei der Geburt und dem Baby führen. Je objektiver die Eltern aufgeklärt werden, umso besser können sie sich auch auf dieses Ereignis vorbereiten. Zudem werden die Mütter auch gleich vorab über die verschiedenen Möglichkeiten der Entbindung aufgeklärt.

Gut durch die Schwangerschaft kommen

Durch die zusätzliche Belastung tauchen plötzlich bei Frauen Probleme auf, die sie vorher nicht hatten: Schmerzende Gelenke, Muskelverspannungen oder geschwollene Füße sind nur einige wenige Dinge, die sich negativ auf das Wohlbefinden auswirken. Im Geburtsvorbereitungskurs lernen die Männer beispielsweise Massagetechniken, die die Muskulatur entspannen können. Dadurch kann der Mann einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Frau leisten und es kann sogar bestimmten Problemen rechtzeitig entgegengewirkt werden.

Schonendere Geburt für Mutter und Kind

Ein Geburtsvorbereitungskurs, etwa in Karlsruhe und Umgebung, bereitet die Mütter auch auf den Prozess der Geburt vor. Ein ganz wichtiger Bereich ist hier die richtige Atemtechnik. Dadurch kann z.B. der Schmerz bei den Wehen deutlich verringert werden.



Wichtig bei der Geburt ist auch der werdende Vater, der bei der Geburtsvorbereitung dabei ist. Er übernimmt einen entscheidenden Part, etwa indem er während den Wehen die Atemfrequenz vorgibt und immer wieder dabei unterstützt die richtige Technik anzuwenden.

Richtiger Umgang mit dem Baby

Vor allem bei der Geburt des ersten Kindes sind viele junge Eltern noch unbeholfen, was den Umgang mit dem Neugeborenen anbelangt. Bei einem Geburtsvorbereitungskurs werden die Eltern ebenfalls darauf vorbereitet, wie ein Kind gehalten und wie richtig gewickelt oder gebadet wird.



Es ist wichtig, dass die Eltern hier zumindest einmal mit einer Babypuppe üben können. Sie lernen im Rahmen des Kurses bspw. verschiedene Grifftechniken, damit sie das Kind in verschiedenen Situationen richtig halten können.

Fragen in einem geschützten Raum stellen

Der Geburtsvorbereitungskurs gibt den werdenden Eltern auch die Chance, Fragen an Profis zu richten und das in einem geschützten Raum. Eine Geburt ist ein komplexer Vorgang, wo vielleicht nicht immer ganz so klar ist, was im Detail passiert. Je genauer die Eltern Bescheid wissen, umso einfacher können sie selbst erkennen, wenn es beispielsweise Probleme gibt. So können die Eltern rechtzeitig reagieren und es kommt zu keinen unnötigen Komplikationen.



Ein immer unterschätzter Faktor des Geburtsvorbereitungskurses ist, dass die Eltern nicht nur körperlich darauf vorbereitet werden, sondern ebenfalls eine mentale Vorbereitung stattfindet. Die Geburt kann oft über Stunden gehen, die nicht nur körperlich Höchstleistungen fordert, sondern auch psychisch. Haben sich die Eltern im Rahmen eines Kurses auf das Ereignis vorbereitet, dann sind sie auch mental besser für diese Zeit gewappnet.