Was ist der Sinn von Stablecoins?

Ein Stablecoin (Stable Coins, StableCoins, Stabile Münzen) ermöglicht den schnellen Tausch von einem Krypto-Asset (z.B. Bitcoin) in ein traditionelles Asset (z.B. US-Dollar oder Gold).

Ein Stablecoin ist eine digitale Währung, die an einen „stabilen“ Reservewert (außerhalb der Kryptowelt) wie den US-Dollar oder Gold gekoppelt ist. Es gibt mehrere Hauptverwendungszwecke für Stabelcoins:

Aufbewahrung in einer Brieftasche als reguläre Währung zur Absicherung von Währungsrisiken.

Verwendung als Hauptwert beim Handel an Kryptowährungsbörsen. Eine Option, die aufgrund der hohen Volatilität von Krypto-Assets risikoreich ist, aber auch gute Renditen erzielen kann.

Erzielung passiver Einkünfte durch Einsätze.

Generierung von Zinserträgen aus Kryptowährungskrediten.

Investoren haben kein Problem damit, Stablecoins zu kaufen:

An der Börse. Jeder Token wird an mehr als 100 zentralen und dezentralen Börsen gehandelt. Dabei sollte der Ruf der Börse berücksichtigt werden.

Über Online-Tauschbörsen. Wählen Sie die zuverlässigsten aus. Der Nachteil dieser Methode sind hohe Fiat-Stablecoin-Wechselkurse, die sich erheblich von den Wechselkursen unterscheiden.

Terra USD (UST)

Dies ist ein dezentraler, algorithmischer, an den Dollar gekoppelter Stablecoin. Es gibt keine Reserven. Der Algorithmus zur Ratenerhaltung basiert auf der Verbindung der Pools UST und Luna. Bei Schwankungen wird das Luna-Volumen zum Terra-Volumen addiert oder davon abgezogen. Infolgedessen steigt oder sinkt die Nachfrage der Nutzer nach Stablecoin, was zu seiner Stabilisierung führt.

Es gibt noch einen weiteren positiven Aspekt in diesem Zusammenhang: Die Akkumulation von UST durch die Nutzer führt zu einem Anstieg der Anzahl der Token und der Kapitalisierung der Hauptmünze, Luna. Eine solche Fusion hat jedoch ihre Tücken: Bei der hohen Dynamik und den starken Rückgängen des Haupt-Tokens haben die Schwankungen im Wert des Stabelcoins keine Zeit, sich zu glätten. Dies birgt zusätzliche Risiken für die Anleger; gleichzeitig wird durch die Dezentralisierung das Risiko von Blockchain-Fonds beseitigt. Infolgedessen ist das Vertrauen in den Token recht groß – seine Kapitalisierung liegt bei 17 Mrd. Dollar.

DAI

Das ist in weiterer dezentraler, beliebter Stablecoin mit einer Kapitalisierung von rund neun Mrd. Dollar. Der Token wird durch Kryptowährungen aus dem Ethereum-Netzwerk in einem Verhältnis von 1,25 unterlegt. Das interessanteste Merkmal ist die Möglichkeit, DAI an jeden Nutzer auszugeben, wobei eine entsprechende Menge an Kryptowährung reserviert wird.

USD-Münze (USDC)

Dieser Stablecoin wird nicht zu Unrecht mit Coinbase in Verbindung gebracht – er wird im Rahmen eines gemeinsamen Projekts zwischen der Kryptowährungsbörse und Circle ausgegeben. Als Sicherheiten dienen der US-Dollar und kurzlaufende US-Staatsanleihen. Er ist an den US-Dollar gekoppelt. Im Gegensatz zu USDT wird es von den US-Behörden reguliert und gewährleistet Transparenz bei der Zuteilung von Reserven – Berichte werden monatlich veröffentlicht. Die Zentralisierung des USDC birgt Risiken für die Inhaber. Obwohl noch keine Gelder in den Geldbörsen russischer Token-Inhaber blockiert wurden, sagt die Regierung, dass sie sich vollständig an die Sanktionen gehalten hat. So sind z.B. Fiat-Transaktionen von Nutzern aus bestimmten Ländern bereits verboten und werden nicht bearbeitet.

BUSD

Stablecoin von der weltweit größten Kryptowährungsbörse Binance gehört ebenfalls zu den Gesicherten. Der Emittent ist die Paxos-Plattform. Eine Reserve in Höhe des Betrags der ausgegebenen BUSD wird in US-Banken gehalten und ist durch das Bundesfinanzministerium und die Deposit Insurance Corporation (FDIC) garantiert. Es hat eine Kapitalisierung von 17 Mrd. Dollar,und der Token kann an mehr als 100 Kryptowährungsbörsen gekauft werden.

Aufgrund seiner Verbindung zu Binance gilt Stablecoin in der Kryptowährungsgemeinschaft als äußerst sicher. Die Zentralisierung kann jedoch auch eine Quelle von Risiken sein. So hat die Börse den Handel bereits auf Bürger und Kunden mit Sitz in Russland beschränkt. Über weitere Einschränkungen, Verbote und Blockaden kann man nur spekulieren.