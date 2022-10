Was macht nachhaltige Reinigungsmittel aus?

Wird einmal ein wenig genauer in den heimischen Putzschrank geblickt, lässt sich schnell feststellen, dass dieser oft zahlreiche unterschiedliche Chemikalien und große Mengen an Plastikverpackungen enthält.

Zu finden sind in den Reinigungsmitteln u.a. auch antibakterielle Konservierungsmittel, Duftstoffe und Tenside. Nach den Angaben des Bundesumweltamtes sind diese Stoffe für die Umwelt überaus schädlich. Nach den Reinigungsarbeiten gelangen die Rückstände der Mittel in den Abfluss, wodurch besonders das Trinkwasser – bei dem es sich um eine überaus wichtige Ressource handelt – belastet wird. Allerdings nimmt die Gesundheit teilweise auch einen unmittelbaren Schaden durch die Inhaltsstoffe der chemischen Reiniger. Bspw. lösen sie Schleimhaut- und Hautreizungen aus oder verursachen allergische Reaktionen.

Dabei sind sich Experten heute einig, dass der Großteil der Chemikalien, die in den Reinigungsmitteln zu finden sind, als völlig unnötig bewertet werden kann. In den meisten Fällen ist es vollkommen ausreichend, auf Wasser und saubere Putztücher zurückzugreifen.

Diejenigen, die auf spezielle Reinigungsmittel beim Putzen nicht verzichten möchten, sollten sich jedoch unbedingt für nachhaltige Reinigungsmittel entscheiden, bspw. von Sonett. Von diesen profitiert dann nicht nur die eigene Gesundheit, sondern ebenfalls die Umwelt.

Nachhaltig reinigen – wie gelingt es?

Der Rat des Umweltbundesamtes lautet, zum Putzen generell nur so wenig Reinigungsmittel wie nötig zu nutzen. Als ausreichend zeigen sich so eine Scheuermilch, ein saurer Reiniger, ein Allzweckreiniger sowie ein Handspülmittel – selbstverständlich in nachhaltiger Ausführung. Liegen in einem Bereich der Wohnung nur leichte Verschmutzungen vor, ist auch das Putzen mit klarem Wasser oft bereits genug, um diese zu eliminieren.

Diese Putzmittel sind wirklich nötig

Soll der Fokus auf dem Umweltschutz und den Schutz der eigenen Gesundheit bei der alltäglichen Reinigung verstärkt werden, ist grundsätzlich ausschließlich auf die genannten Reinigungsprodukte zurückzugreifen – mehr ist für eine hygienische Sauberkeit i.d.R. keinesfalls nötig.

Sind im Haushalt besondere Oberflächen zu finden oder weist ein Bereich sehr starke Verschmutzungen auf, sind ev. jedoch weitere Pflege- und Reinigungsmittel nötig. Allerdings sind Spezialreiniger oder Desinfektionsmittel in herkömmlichen Haushalten normalerweise absolut verzichtbar. Heutzutage sind in vielen Drogerien und Supermärkten Reinigungsmittel zu finden, die spezielle Umweltsiegel aufweisen. Bekannt ist bspw. der Blaue Engel, welcher sicherstellt, dass das Produkt ökologische Kriterien einhält. Weitere Kennzeichen für umweltschonende Reinigungs- und Waschmittel stellen NCP und Ecocert dar.

Das zeichnet umweltschonendes Putzen außerdem aus

Geht es um die Dosierung des verwendeten Reinigungsmittels, ist das Motto „Weniger ist mehr“ zu berücksichtigen. Mit dem umweltschonenden Putzen geht jedoch auch einher, dass Verpackungsmüll so weit wie möglich vermieden wird. Ein großer Teil von diesem gelangt nämlich in die Meere, wodurch die Tierpopulation maßgeblich abnimmt. Herkömmliche Reinigungsmittel werden in der Regel in Behältern aus Plastik verkauft, allerdings finden sich heutzutage zu diesen auch durchaus Alternativen. Diese bestehen unter anderem in Nachfüllpacks, die bereits dazu beitragen, große Mengen an Müll einzusparen. Die leeren Plastikbehälter können in vielen Drogerien an entsprechenden Nachfüllstationen außerdem wieder aufgefüllt und somit wiederverwendet werden. Auf dem Markt finden sich mittlerweile ebenfalls Reinigungsmittel in Form von Tabs, die einfach in Wasser aufgelöst werden.

Nicht nur bei den Putzmitteln, sondern auch bei den weiteren Utensilien, welche für die Reinigung nötig sind, sollte auf umweltschonende Inhaltsstoffe geachtet werden. Kaum geeignet für das nachhaltige Putzen zeigen sich so etwa Tücher und Schwämme aus Mikrofaser, denn diese enthalten umweltbelastendes Mikroplastik.