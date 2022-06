Was Sie wissen müssen: Fünf Vorteile der Verkleinerung von PDF-Dateien

PDF, auch bekannt als Portable Dokument Format, ist eine der besten Methoden, um Dokumente von einem Computer zum anderen zu senden.

Es hat zahlreiche Vorteile im Vergleich zu anderen Methoden wie Microsoft Word, die Einschränkungen haben. Allerdings kann es manchmal schwierig sein, PDF-Dateien als E-Mail-Anhänge zu versenden, da sie sehr groß sein können. Die meisten E-Mail-Anbieter haben ein Limit für die Größe von Dateianhängen. Google bietet z.B. bis zu 25 MB für Dateianhänge an. Sie müssen also eine PDF-Datei komprimieren, um sie erfolgreich zu versenden.

Das Gute an PDF-Dateien ist, dass sie von einem E-Mail-Dienstanbieter leicht auf die erforderliche Größe reduziert werden können. Außerdem können Sie verschiedene Möglichkeiten nutzen, um besonders große PDF-Dateien zu versenden, ohne die darin enthaltenen Informationen zu verändern. Eine davon ist mit https://www.sodapdf.com/de/pdf-verkleinern/.

Warum sollten Sie PDFs komprimieren? Fünf Vorteile der PDF-Komprimierung

Wenn Sie eine PDF-Datei komprimieren, bedeutet das, dass Sie ihre Größe drastisch reduzieren. Dateien mit geringerer Größe sind viel einfacher zu verwalten und zu bearbeiten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, warum Sie Ihre PDFs komprimieren sollten und wie Ihnen das hilft, finden Sie hier fünf Gründe, die Sie überzeugen werden.

1. Sparen Sie Speicherplatz

Sparen Sie mit der Komprimierung von PDFs Speicherplatz: Der offensichtlichste Grund für die Komprimierung einer PDF-Datei ist, dass Sie dadurch eine Menge Speicherplatz sparen. Unabhängig davon, ob Sie Ihre Dateien auf der Festplatte Ihres Computers oder in einem Cloud-Tool wie Google Drive und One Drive speichern, sparen Sie eine Menge Speicherplatz und können mehr Dateien speichern. Während die meisten Computer heute über genügend Speicherkapazität verfügen, um viele große Dateien zu speichern, ist der Speicherplatz in der Cloud begrenzt, vor allem für diejenigen, die nicht für zusätzlichen Speicherplatz bezahlen möchten.

2. Schnellere Übertragung

Vielleicht haben Sie schon bemerkt, dass es manchmal nicht möglich ist, große Dateien per E-Mail zu versenden oder sie über Online-Files-Sharing-Programme bzw. -Apps zu teilen. Das liegt daran, dass es Beschränkungen hinsichtlich der Größe der zu versendenden Datei(en) gibt. Wie bereits erwähnt, können Sie mit Google Drive Dateien mit einer Größe von bis zu 25 MB pro Datei hochladen und somit freigeben. Wenn Sie PDFs komprimieren und ihre Größe reduzieren, machen Sie sie für den Versand kompatibel, unabhängig von den Größenbeschränkungen der Freigabetools oder E-Mails.

3. Dateiverwaltung

Einer der größten Vorteile der PDF-Komprimierung besteht darin, dass Sie einen Stapel von Dateien auf einmal komprimieren können. Wir sprechen hier nicht von zehn oder 20 Dateien, sondern eher von 100 und 1.000 Dateien auf einmal. So können Sie in kürzester Zeit eine enorme Größe reduzieren. Wenn Sie große Dateien komprimieren, erhalten Sie diese außerdem in einer einzigen gezippten Datei. Das bedeutet, dass Sie sie an einem Ort gesammelt und organisiert haben, sodass Sie keine Zeit mit der Suche nach ihnen auf Ihrem Computer verschwenden müssen.

4. Dateiarchivierung & Backup

Eine der wichtigsten Funktionen von Dateien ist ihre Archivierung und Sicherung. Die Archivierung von Dateien dient dazu, mehrere Dateien in einer einzigen zusammenzufassen, um sie leichter übertragen und speichern zu können. Das Sichern von Dateien wiederum gewährleistet, dass sie sicher sind, falls wir ein Problem mit unserem Computer oder Mobilgerät haben. Selbst für den Fall, dass Ihr Gerät verloren geht oder kaputtgeht, haben Sie Ihre Dateien bereit, um sie von einem anderen Gerät zu sichern. Sie müssen sich keine Sorgen um Ihre Dateien machen, denn viele moderne PDF-Komprimierungssoftware unterstützt das Rendern von PDF- und PDA-Dateien, was die Archivierung erheblich erleichtert. Durch die drastische Reduzierung der Dateigröße können Sie außerdem sicherstellen, dass Ihre Dateien problemlos in einem Cloud-Speicher wie Dropbox oder Google Drive gesichert werden können.

5. Kostenreduzierung

Der letzte Grund für die Komprimierung von PDF-Dateien auf unserer Liste ist die Kostenreduzierung. Sie haben wahrscheinlich noch nie daran gedacht, aber die Komprimierung kann die Kosten eines Unternehmens und sogar die persönlichen Kosten (von Einzelpersonen) senken. Sie müssen nämlich nicht mehr für zusätzlichen Speicherplatz, eine größere Bandbreite und Software/Apps zur gemeinsamen Nutzung von Dateien bezahlen.