Was sind Live-Casinos & wie funktionieren sie?

Live-Casinos sind im Segment des iGamings eine ganz spezielle Spielekategorie.

Hier kommen die Online-Spieler dem echten Casino-Feeling noch am nächsten. Das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Grund dafür, dass die Spiele und Spielshows in den Live-Casinos zu den beliebtesten und am häufigsten gespielten Online-Glücksspielen zählen. Gleich nach den klassischen Videospielautomaten. Doch was sind die Live-Casinos nun genau und wie funktionieren sie? Welche Spiele kann man hier spielen und wie steht es um die Gewinnchancen?

Live-Casinos: Viel Aufwand & Technik sowie spezielle Anbieter

Live-Casinos sind zusammengefasst erst einmal genau das, was der Begriff selbst bereits aussagt: Hier gibt es echte Live-Spiele, übertragen aus echten Casinos und von echten Croupiers geführt. Alles per Livestream, mit oft mehreren Kameraperspektiven und einer oft riesigen Auswahl an unterschiedlichen Spielen und Spieltischen. Einige Firmen produzieren seit mehreren Jahren sogar echte Gaming-Shows mit Glücksradspielen und Lotterien. Entsprechend groß ist auch der Aufwand, der hier betrieben wird, um die Live-Inhalte bereitzustellen. Dieser lohnt sich jedoch sowohl für die Anbieter und Casinos als auch für die Spieler allemal. Denn die Games und Liveshows sind nicht nur äußerst unterhaltsam, sondern stehen auch hinsichtlich der Produktionsqualität echten TV-Shows inzwischen in fast nichts nach.

Hier muss man dann wohl auch gleich festhalten, dass nur die wenigsten Anbieter von Online-Casinos ihre Live-Casinos auch in Eigenregie selbst produzieren und anbieten. Für einen einzelnen Anbieter beziehungsweise ein einzelnes Online-Casino wäre der Aufwand schlicht zu groß. Immerhin sind die Gewinne der einzelnen kleineren Casinos mit Angeboten wie einem 5 Euro Startguthaben Online Casino eher überschaubar. Stattdessen kommen die Live-Casinos, wie auch viele Videospielautomaten, von großen und bekannten Providern, welche ihre Inhalte ihren Partnercasinos bereitstellen. Vor allem die folgenden Provider und Produzenten sind für ihre exzellenten Live-Casinos bekannt.

Wichtige Provider von Live-Casinos:

Evolution Gaming

NetEnt Live

Pragmatic Play

Playtech

Microgaming

Weitere nennenswerte Provider sind außerdem Ezugi, Extreme Live Gaming, Authentic Gaming, TVBET, Vivo Gaming und einige mehr. Am häufigsten dürften die Spieler in ihren Online-Casinos jedoch auf die Angebote und Inhalte der aufgelisteten fünf großen Provider treffen. Vor allem Evolution Gaming und NetEnt zählen mit ihren Live-Casinos zu den Marktführern. Die Beiden betreiben gleich mehrere eigene Studios, welche sie praktisch wie ein Casino ausgestattet haben. Darüber hinaus stellen sie nicht nur die Spiele und Live-Inhalte bereit, sondern natürlich auch die nötige und ausgeklügelte Technik, damit man auch live an den Spielen teilnehmen kann.

Über die Lobbys zu den Livespielen und Gaming-Shows

Bei fast allen genannten Providern sind die sogenannten Lobbys der Dreh- und Angelpunkt. Hier finden Spieler im Regelfall alle aktuell verfügbaren Live-Tische, Spiele und Gaming-Shows. Für die bessere Übersicht sind die verfügbaren Titel bei den meisten Anbietern in verschiedene Kategorien und Genres sortiert. Auch Unterkategorien sind eher die Regel als die Ausnahme. Wer beispielsweise die Hauptkategorie „Tischspiele“ aufruft, erhält bei vielen Anbietern weitere Unterkategorien wie Roulette, Blackjack, Baccarat oder Poker.

Hinzu kommt, dass vor allem die größeren Provider ihre Livespiele auch für verschiedene Spielertypen anbieten. So gibt es etwa Spieltische, wo tendenziell mit niedrigen Einsätzen gespielt wird, aber eben auch Tische für High Roller und somit für hohe Rundeneinsätze. Auch gibt es bei den Games selbst häufig noch mal Unterschiede, etwa bei den gespielten Varianten. Dies ist vor allem beim Roulette oder Poker interessant. Immerhin gibt es hier gleich mehrere verbreitete und gern bevorzugte Varianten.

Bedienung und das Bedieninterface

Hat man sich ein Spiel beziehungsweise einen Tisch ausgesucht, kann man dieses mit einem einfachen Klick auswählen beziehungsweise sich an den Spieltisch setzen. Nun startet das Benutzerinterface des jeweiligen Spiels, wobei sich dieses natürlich je nach Art des Games unterscheiden kann. Im Fokus stehen bei allen Titeln im Live-Casino jedoch immer der Video- bzw. Livestream und der Croupier. Somit können die teilnehmenden Casinobesucher ihr Spiel zu jeder Zeit und in Echtzeit verfolgen.

Über das Benutzerinterface lassen sich nun auch Rundeneinsätze tätigen, um aktiv am Livespiel teilzunehmen. Beim Blackjack können Sie beispielsweise mittels eines Klicks auf den jeweils hierfür vorgesehenen Button Ihre Hand halten oder den Dealer um eine weitere Karte bitten. Ähnlich funktioniert dies auch bei vielen anderen Livespielen und auch bei den Gaming- und Glücksrad-Shows. Darüber hinaus bietet das Benutzerinterface bei den meisten Anbietern auch noch verschiedenste Komfortfunktionen und Einstellungsmöglichkeiten. Ein weiteres wichtiges Element ist außerdem noch die Chatfunktion. Über den Chat können sich die teilnehmenden Spieler sowohl miteinander als auch mit den Spielführerinnen unterhalten. Ganz wie im echten Casino!

Klassische Casinospiele & fesselnde Spielshows: Das Spielangebot im Live-Casino

Was das Angebot an Spielen angeht, so sind Live-Casinos durchaus abwechslungsreicher, als man zunächst annehmen möchte. Vor allem bei den Live-Casinos von Evolution Gaming, NetEnt und Pragmatic Play finden Spieler nicht nur Tische mit klassischen Casinospielen wie Blackjack, Baccarat, Poker und Roulette. Hier erfreuen sich auch die bereits mehrfach erwähnten Spielshows wie Glücksrad-Spiele oder Lotterien sehr großer Beliebtheit. Dazu gehören unter anderem Folgende:

Crazy Time

Crazy Time ist eine der beliebtesten Spielshows in Live-Casinos überhaupt. Crazy Time ist ein spannendes Glücksradspiel von Evolution Gaming. Spieler können hier unter anderem auf Felder mit Zahlen (1, 2, 5, 10) wetten, die unterschiedlich häufig auf dem Glücksrad vorkommen und entsprechend unterschiedlich hohe Gewinne versprechen. Darüber hinaus gibt es noch mehrere Bonusspiele wie „Coin Flip“, „Cash Hunt“ oder eben das namensgebende Hauptspiel „Crazy Time“, bei denen die Gewinne besonders hoch ausfallen können. Ein aufregendes und toll präsentiertes Glücksspiel, welches jeder Glücksspielfan unbedingt einmal gespielt haben muss!

Lightning Roulette, Monopoly Live, Gonzo’s Treasure Hunt & Cash Or Crash

Eine weitere tolle Spielshow von Evolution Gaming ist außerdem „Lightning Roulette“. „Lightning Roulette“ ist extrem beliebt und erweitert das klassische Roulette um interessante Spielelemente. Zu den weiteren nennenswerten Gaming-Shows gehören außerdem „Monopoly Live“, „Gonzo’s Treasure Hunt“ und „Cash Or Crash“, die allesamt ebenfalls von Evolution Gaming stammen und einen sehr hohen Unterhaltungswert bieten.

Gewinnchancen im Live-Casino: Keine Unterschiede zur klassischen Spielbank

Was die Gewinnchancen im Live-Casino angeht, so gibt es zumindest bei den Casino-Klassikern nahezu keine Unterschiede zur klassischen Spielbank. Immerhin werden die Spiele wie Poker, Blackjack und Roulette hier nach den üblichen Regeln gespielt, welche die Gewinnchancen letztlich vorgeben. Bei den Spielshows geben die Provider und Online-Casinos im Regelfall die durchschnittliche Auszahlquote (RTP-Rate) in Prozent an. Bei „Lightning Roulette“ liegt diese exemplarisch bei 97,3 Prozent und bei „Crazy Time“ bei 95,5 Prozent. Unterm Strich sind die Spiele somit nicht nur sicher, sondern auch fair und bieten ihren Spielern gute bis sehr gute Gewinnchancen! Am Ende müssen Spieler, die sich für das Live-Casino interessieren, eigentlich nur eine Sache berücksichtigen: So sind die Live-Casinos den neuen Regeln des Glücksspielstaatsvertrags nach in Online-Casinos mit deutscher Lizenz nicht verfügbar. Interessierte Spieler sollten hier stattdessen auf Casinos mit anderen seriösen EU-Lizenzen wie der MGA- oder der Curaçao-Lizenz ausweichen.