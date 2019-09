Wayne Hussey – „Salad Daze“

Der Gitarrist und Sänger war in den 80ern und 90ern eine große Nummer in der Dark- und Go-

thic-Rock-Szene.

Er wechselte von Dead Or Alive als Gitarrist zu den frühen Sisters Of Mercy und war dann mit seiner eigenen Band The Mission etwas pathetischer und poppiger unterwegs. Hussey lebt heute in Sao Paulo und stellt seine Biografie auf einer Europa-Lesetour live vor. -rw