Weimar in den Regionen – das Land Baden

Oft dominieren Bilder aus Berlin unseren Blick auf die Weimarer Republik.

Dabei war die Republik ein im hohen Maße vom Föderalismus geprägter Staat aus zunächst 24, am Ende 17 Bundesländern. Demokratie wurde auch und gerade auf Länderebene 1918 in Revolutionen erkämpft und gegen Bedrohungen in den frühen Jahren der Republik verteidigt.

In den stabileren Jahren ab Mitte der 20er wurde sie hier mit Leben erfüllt. Mit Hilfe einer interaktiven mobilen Medienstation werden an historischen Orten Einblicke in die Geschichte des jeweiligen Bundeslandes geboten. -rw