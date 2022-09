Welche Fragen muss man der Versicherung beantworten?

Möchte man einen Vertrag mit einer Versicherung abschließen, muss man einige Fragen zur Gesundheit beantworten.

Schon minimale Abweichungen können dafür sorgen, dass sich vertragliche Bedingungen verändern könnten. Aber welche Angaben zur persönlichen Gesundheit muss man beantworten und bei welchen Fragen kann man eine Antwort verweigern?

Auch bei sensiblen Themen ehrliche Antworten geben

Der Abschluss einer neuen Versicherung bringt einige Fragen mit sich, immerhin möchten die Versicherer genau wissen, wen sie da versichern sollen. Wichtige Gesundheitsfragen beim Versicherungseintritt sind daher nichts Ungewöhnliches. Eine neue Krankenversicherung, ob gesetzlich oder privat, oder auch der Abschluss einer Sterbeversicherung bedingen oft die Gesundheitsfragen zum Abschluss eines Versicherungsvertrages.

Auch wenn so manche Antwort sehr sensible Daten beinhaltet, so sollte der Versicherungsteilnehmer in jedem Fall ehrlich antworten. Selbst eine kleine Lüge kann schwere Folgen mit sich bringen. Es kann sogar sein, dass ein Vertrag nichtig wird, wenn man bei Vertragsabschluss gelogen hat. Ebenso sollte man keine wichtigen Informationen unter den Tisch fallen lassen. Was uns vielleicht in dem Moment nicht wichtig erscheint, kann für die Versicherungsgesellschaften von großer Bedeutung sein. Unvollständige Angaben oder nur geschätzte Antworten können ebenfalls nachteilig für den Versicherungsnehmer sein.

Warum stellen die Versicherungen solche Fragen?

Die Versicherungsgesellschaften möchten uns für den Fall der Fälle absichern, gleichzeitig leben die Versicherungen jedoch von ihren Kunden, die während der Vertragslaufzeit keine Ansprüche erheben. Durch die Fragen zum Gesundheitszustand eines Interessenten können die Versicherungsgesellschaften eine Risikoabschätzung berechnen, die besagt, wie hoch das Risiko ist, dass dieser Versicherungsnehmer die finanziellen Ansprüche der Versicherung in Anspruch nehmen wird. Ist dieses Risiko durch die gesundheitliche Vorbelastung zu hoch, können sie einen Antrag auf Versicherung auch ablehnen.

Wichtige Gesundheitsfragen beim Versicherungseintritt werden daher gestellt, um das Risiko berechnen zu können. Es ist unvermeidlich, dass man als Kunde die Fragen der Versicherer korrekt und vollständig beantwortet. Je nach gesundheitlicher Disposition kann hierdurch auch die individuelle Versicherungssumme und die monatliche Gebühr berechnet werden.

Muss ich bei jedem Antrag auf Versicherung intime Gesundheitsfragen beantworten?

Nicht jede Versicherung interessiert sich für Vorerkrankungen, Therapien oder das Gewicht des Versicherungsnehmers. Wer eine Kfz-Versicherung abschließen möchte oder eine Hausratsversicherung eingehen will, braucht natürlich keine intimen Fragen zu seinem Gesundheitszustand zu beantworten. Nur wenn es um eine Krankenversicherung, Zahnzusatzversicherungen, verschiedene Lebensversicherungen oder Berufsunfähigkeitsversicherungen geht, müssen Fragen zum Gesundheitszustand des zu Versichernden beantwortet werden.

Welche Fragen können gestellt werden, wenn ich eine neue Versicherung abschließen möchte?

Die Gesundheitsfragen, die von der Versicherung abgefragt werden, können von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich sein. I.d.R. werden jedoch klassische Daten wie die Körpergröße oder auch das Gewicht abgefragt. Ebenso muss der Interessent Fragen zu Vorerkrankungen und Behandlungen ehrlich beantworten. Auch müssen chronische Erkrankungen korrekt und vollständig angegeben werden. Außerdem sind Angaben zu stationären Behandlungen sowie ambulanten Therapien und auch Psychotherapien in einigen Fällen anzugeben. Häufig werden auch Fragen nach Nikotin- oder Alkoholkonsum gestellt.

Wer nicht mehr alle Daten zu erfolgten Therapien oder Behandlungen nachverfolgen kann, kann z.B. bei seiner bisherigen Krankenkasse, bei behandelnden Ärzten oder bei der kassenärztlichen Vereinigung seine persönlichen Daten abfragen und diese an die jeweilige Versicherung weitergeben. So wird nichts vergessen und man hat alle wichtigen Daten genau und vollständig im Überblick. I.d.R. beziehen sich die Versicherungsgesellschaften auf ambulante Behandlungen innerhalb der vergangenen fünf Jahre, bei stationären Aufenthalten werden diese im Zeitraum der vergangenen zehn Jahre berücksichtigt.

Gibt es Fragen, die Versicherer nicht fragen dürfen bzw. die man nicht beantworten muss?

Die Gesetzgebung schreibt vor, dass alle Fragen gestellt werden dürfen, mit denen die Versicherungsgesellschaften das Krankheitsrisiko eines Mitglieds berechnen können. Lediglich sind Fragen, die Ergebnisse von Gentests berücksichtigen, zum Teil verboten. Es ist den Versicherungsgesellschaften verboten, den Kunden zu Gentests aufzufordern, um ein Risiko auf erbliche Krankheiten ausschließen zu können. Hat ein Kunde im Vorfeld bereits einen Gentest durchführen lassen, so dürfen die Ergebnisse nicht von einer privaten Krankenversicherung abgefragt werden. Soll jedoch eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung oder Pflegerentenversicherung abgeschlossen werden, ist es hingegen den Versicherern erlaubt, die Ergebnisse von Tests abzufragen.

Kann man abgelehnt werden und muss man dies bei einer weiteren Versicherung sagen?

Wenn Kunden bereits einen Vertrag bei einer Versicherung abschließen wollten und diese hat aufgrund der Gesundheitsfragen den Vertrag abgelehnt, so muss man dies bei einer weiteren Versicherung angeben, wenn diese danach fragen. Ebenfalls müssen Fragen nach weiteren Policen oder Versicherungen ehrlich beantwortet werden.

Was ist, wenn ich Fragen unbeantwortet lasse?

Auch wenn einige Fragen sehr intim und auch ein wenig unangenehm sein könnten, so sollten diese immer ehrlich und korrekt beantworten werden. Es kann sein, dass der Antrag auf die gewünschte Versicherung nicht bearbeitet wird, wenn man Fragen nicht beantwortet. Wurde die Versicherung bereits abgeschlossen und möchte später eine Leistung erhalten, kann es zu Schwierigkeiten kommen, wenn man im Vorfeld Fragen nicht oder falsch beantwortet hat.

Kunden, die eine neue Versicherung abschließen möchten, müssen jedoch nur die Fragen beantworten, die sie von den Versicherern gestellt bekommen. Weitere Angaben sind nicht nötig, wenn ein Versicherer nicht explizit danach fragt. So muss zum Beispiel auch eine ambulante Behandlung von vor sechs Jahren nicht berichtet werden, da diese über dem gefragten Zeitraum liegt.

Auch kleinere Beschwerden können wichtig sein

Man braucht nicht jeden Schnupfen der Grippesaison angeben, jedoch können einige scheinbar leichte Beschwerden doch dazu führen, dass sich die Versicherer bei einem späteren Anspruch quer stellen. Daher sollte man genau und gut überlegen, ob die Schulterschmerzen nicht doch ein Rückenleiden darstellen könnten und ob sie daher vor Versicherungsabschluss angegeben werden sollten.

Fällt es auf, wenn falsche Angaben gemacht werden?

Wer eine neue Versicherung rund um die Gesundheit abschließen möchte, muss alle Angaben vollständig und wahrheitsgetreu abgeben. Auch Ärzte können in solchen Fällen von der Schweigepflicht entbunden werden. Die Versicherer haben im Falle einer angeforderten Leistung die Möglichkeit, die Krankenakte des behandelnden Arztes anzufordern. Spätestens dann fallen Schummeleien oder falsche Angaben auf und die Versicherung wird von der finanziellen Leistung entbunden. Es ist also besser, man gibt bei Vertragsabschluss alle Angaben korrekt an.

Was passiert, wenn die falschen Angaben auffliegen?

In diesem Fall werden die bislang gezahlten Beiträge von den Versicherern einbehalten und bereits gezahlte Leistungen zurückgefordert. Außerdem wird der Vertrag als nichtig erklärt. Auch wenn man grob fahrlässig gehandelt, z.B. wichtige Angaben verschwiegen hat (auch wenn dies aus Versehen geschehen ist), drohen Sanktionen. So kann sich rückwirkend der Versicherungsbeitrag erhöhen oder der Vertrag komplett gelöscht werden. Sollte man etwas vergessen haben, gibt es immer noch die Möglichkeit, diese Daten bei der Versicherung nachzureichen, damit der Vertrag gegebenenfalls abgeändert werden kann.

Gesundheitsversicherung ohne Fragen – ist das seriös?

Möchte man sich trotz Vorerkrankung versichern, ist dies oft die letzte Möglichkeit. Allerdings sind hier keine hohen Prämien zu erwarten. Auch gibt es bei diesen Versicherungen eine lange Liste von Krankheiten, die nicht versichert werden können. Ob ein Abschluss sinnvoll ist, muss man individuell entscheiden.