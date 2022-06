Wer gut hört, steht mitten im Leben: Hörgeräte der modernen Generation

Oft stellen Angehörige oder Bekannte zuerst fest, dass jemand nicht mehr so gut hört wie früher.

Gerade ältere Menschen möchten das in vielen Fällen nicht direkt akzeptieren. Nach einem Gang zum Hörgeräteakustiker führt dann aber meist kein Weg an einem Hörgerät vorbei, welches die Lebensqualität der Betroffenen entscheidend verbessern kann. Die Hörgeräte Kosten sollten niemanden abschrecken – es gibt nicht nur Luxusmodelle, sondern auch Hörgeräte im niedrigen Preissegment.

„Du hörst nicht gut.“ So oder so ähnlich bekommen es viele Menschen, deren Gehör im Alter oder aus anderen Gründen nachlässt, häufig von ihren Mitmenschen zu hören. Selbst möchte man das zwar nicht unbedingt wahrhaben, merkt aber natürlich dennoch, dass man Gesprächen einfach nicht mehr so gut folgen kann wie früher. Auch der Fernseher wird immer lauter gestellt, Durchsagen auf dem Bahnhof werden nicht mehr verstanden und das eine oder andere Mal hat man vielleicht auch das Klingeln des Telefons überhört. Dann ist es höchste Zeit für den Kontakt zu einem Hörgeräte-Akustiker, um möglichst schnell wieder richtig am Leben teilhaben zu können. Ein schlechtes Gehör ist definitiv eine Einschränkung in Beruf und Freizeit und erschwert den Alltag ungemein. Betroffene spüren eine direkte Verbesserung, wenn sie ein optimal eingestelltes Hörgerät tragen.

Vorurteil: Zu hohe Kosten

Das Finanzielle schreckt viele Menschen, die schlecht hören, davon ab, überhaupt über ein Hörgerät nachzudenken. Diese Sorge ist aber absolut unbegründet, denn die Hörgeräte Kosten sind so unterschiedlich, dass für jedes zur Verfügung stehende Budget ein passendes Gerät gefunden werden kann. Zudem beteiligen sich die Krankenkassen bei Vorlage eines Rezeptes an den Anschaffungskosten, die sich somit ganz erheblich reduzieren. Basismodelle, die natürlich dennoch hohen technischen Standards entsprechen, sind häufig sogar zum Nulltarif nach Beteiligung der Krankenkasse erhältlich. Eine Beratung, die zeitgemäß auch online stattfinden kann, ist wichtig und kann Vorurteile wie zu hohe Kosten für ein notwendiges Hörgerät schnell aus der Welt schaffen.

Im Ohr oder hinter dem Ohr

Die Zeiten, in denen Hörgeräte für jeden auf den ersten Blick sichtbar waren, sind lange vorbei. Ein modernes Hörgerät ist fast unsichtbar für andere und fällt gar nicht mehr auf. Zudem sind die Hörgeräte der neuen Generation bequem zu tragen – dieser Komfort steigert die Lebensqualität zusätzlich. Es besteht die Möglichkeit, zwischen Geräten die im Ohr getragen werden, und solchen, die hinter dem Ohr getragen werden, zu wählen. Die Im-Ohr-Geräte werden komplett im Gehörgang getragen und sind sowohl kosmetisch sehr ansprechend (da so gut wie gar nicht zu sehen), als auch für Brillenträger optimal geeignet. Hörgeräte, die hinter dem Ohr platziert werden, sind bei stärkeren Hörproblemen anzuraten. Der Schall wird dabei über einen filigranen Schlauch in den Gehörgang geleitet.

Individuelle Wünsche werden erfüllt

Besonders einfach zu bedienen oder lieber mit vielen technischen Innovationen ausgestattet? Bei Hörgeräten ist sehr viel möglich! Während gerade alte Menschen, die oft auch in ihrer Motorik eingeschränkt sind, mit ganz simpel zu bedienenden Modellen am besten beraten sind, möchten andere so viel Technik in ihr Hörgerät packen, wie es nur geht. Bluetooth beispielsweise zur Verbindung mit einem Smartphone gehört fast schon zum guten Ton bei Modellen der neuesten Generation, Telefongespräche können so auf Wunsch direkt auf das Hörgerät übertragen werden. Auch eine Verbindung mit dem Fernseher ist technisch problemlos möglich. Dazu besteht die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Farben auszuwählen – wer helle Haut und helle Haare hat, ist z.B. mit einem Gerät im gleichen Ton besser beraten als mit einem schwarzen.

Für einen reibungslosen Hörgenuss

Damit das Hörgerät jeden Tag ohne Beanstandung funktioniert, muss der Akku in regelmäßigen Abständen aufgeladen werden. Die erforderlichen Ladestationen sind so klein, dass sie bequem auf der Nachtkonsole Platz finden. Einfachere Modelle mit Batteriebetrieb erfordern von Zeit zu Zeit einen Wechsel der Batterie, um den Hörkomfort nicht zu mindern. Dieser ist problemlos möglich und kann auch zuhause erledigt werden. Nicht vergessen dürfen alle, die ein Hörgerät tragen, dass dieses gereinigt und gepflegt werden muss. Dazu sind speziell auf Hörgeräte abgestimmte Produkte erhältlich, die, korrekt und regelmäßig angewendet, für Langlebigkeit und bestes Hörvergnügen sorgen.