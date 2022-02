Werden Kryptowährungen zum Bezahlalltag?

Kryptowährungen an sich sind eigentlich keine schlechte Erfindung.

Eine digitale, sichere und vor allem dezentrale, nahezu komplett manipulationssichere Methode Geld bzw. Besitz zu übertragen. Der Traum eines jeden Investors und allen, die Geld besitzen. Digitales Geld kann helfen vor allem Verbrechen zu verhindern, bei einem Überfall z.B. wäre es etwas komplizierter, virtuelles Geld zu stehlen. Auch das Produzieren von Falschgeld wäre digital entsprechend massiv schwieriger als in der realen Welt. Aber Kryptowährungen sind nicht so glänzend, wie man denken mag.

Gerade Bitcoin und Ethereum, die beiden größten Kryptowährungen, sind schnell in Verruf geraten: Das Problem ist die massive Energieverschwendung und der massive Bedarf an Computerteilen, der hier entsteht. Zum einen ist diese massenweise Produktion von Computerteilen – vor allem Prozessoren und Grafikkarten – ein Problem, da hier viele seltene und wertvolle Rohstoffe verwendet werden, die in sehr aufwendigen und Energieintensiven Produktionsschritten hergestellt werden müssen. Zum anderen verknappt das alles bereits seit gut zwei Jahren die Märkte, was dazu führt, dass viele beliebte elektronische Produkte, wie Spielkonsolen oder Grafikkarten gar nicht erst erhältlich sind, und wenn, dann nur zum doppelten oder dreifachen Verkaufspreis.

Der Energieverbrauch von Kryptowährungen wird oftmals ebenfalls als ein großes Problem angesehen. Gehen wir z.B. einmal davon aus, dass eine Einsteigergrafikkarte der letzten Generation (Nvidia RTX 2060) z.B. rund 180 Watt verbraucht und dabei ein Einkommen von ca. 50 Cent am Tag erzeugen kann, so bräuchte man alleine für ein brauchbares Einkommen von knapp 3.500 Euro (berechnet mit Brutto Netto Rechner) nach Steuern 215 dieser Grafikkarten, was knapp über 26.000 Kilowattstunden Stromverbrauch erzeugen würde. Respektive wäre das eine Kostennote von derzeit ca. 4.200 Euro Stromkosten im Monat. Der genannte Preis zählt jedoch ausschließlich für Gewerbekunden mit einem Verbrauch von weniger als 300.000 Kilowattstunden und 45 Monaten Preisbindung. Es darf also in den nächsten 45 Monaten kein Verbot und/oder Preisstürze im Bitcoin geben. Für Privatleute also vollkommen unsinnig.

Einfacher und günstiger, vor allem weniger umweltschädlich wäre da der Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen direkt. Anbieter wie Immediate Edge bieten hierfür einfache und praktische Handelsplattformen an. Was innerhalb dieser Plattformen passiert, ist ja prinzipiell keine Transaktion auf einer Blockchain, hat also keinen direkten Einfluss auf den Energieverbrauch eines Coins, zumindest nicht wirklich spürbar, wie eine echte Transaktion in dieser Blockchain. Erst bei einer Einzahlung und/oder Auszahlung in ein solches System kommt e zu direkten Kryptotransaktionen und somit auch zu entsprechenden Verbräuchen.

Dieses Prinzip jedoch wäre eine gute Lösung für den Alltagshandel und damit auch den Bezahlalltag innerhalb einer Kryptowährung. Auf diese Art und Weise könnte man durchaus in der Lage sein, ein entsprechendes Netzwerk zum Bezahlen mit Kryptowährungen aufzubauen und müsste erst dann Transaktionen auf der Blockchain ausführen, wenn diese auch ausgezahlt werden müssten, oder einen gewissen Wert überschreiten. Sicherlich werden Experten bereits an einem ähnlichen System arbeiten, das auf verschiedenen Sicherheitsebenen funktioniert und damit Kryptowährungen Alltagstauglicher machen könnte.

Ein entsprechender Ansatz war Ethereum 2.0. Das mittlerweile leider halbwegs eingestampfte Projekt der Ethereum Erfinder sollte in der Lage sein, durch ein neues Verarbeitungssystem bis zu 98 Prozent des Stromverbrauchs einzusparen. Wie das IT Finanmagazin jedoch berichtet, ist Ethereum 2.0 bereits seit Längerem am Ende und die Entwickler haben zwischenzeitlich zugegeben, dass die ambitionierten und gut gemeinten Ziele nicht in absehbarer Zeit umsetzbar sein werden. Die Technologie ist aber letztlich nicht ganz am Ende, denn beide Systeme sollen in Zukunft zusammenwachsen. Geplant war ohnehin, dass Ethereum 2.0 lediglich eine neue Verarbeitungsmethode hätte werden sollen und keine neue Währung, wie viele vermutet hatten. Damit wäre aber eine effiziente, schnelle und vor allem einfache Kryptowährung entstanden, die bereits etabliert ist und praxistauglich gewesen wäre, um den Bezahlalltag zu bestreiten.

Die Frage ist zwar eigentlich nur, wann digitale Währungen zu unserem Alltag werden, allerdings ist dieses Wann an verschiedene Faktoren gebunden: Einer dieser Faktoren ist die Energieeffizienz, weitere sind Akzeptanz, Bekanntheit und vor allem der Mensch. Solange die Menschen in Europa nicht bereit sind, sich einer entsprechenden Kryptowährung zu stellen und diese dann auch zu nutzen, wird es vermutlich auch nichts mit der Einführung einer digitalen Währung. Auch der Vorstoß der Europäischen Zentralbank, die aktuell an einem Konzept zu einem digitalen Euro arbeitet, ist eher vorsichtig denn innovativ. Der E-Euro soll in Zukunft – wenn er denn kommen wird, was niemand bezweifelt – nur eine Ergänzung zum Bargeld werden.

Solch ein ambitionsloses Projekt kann trotz vieler Jahre Arbeit sicherlich höchstens als Feldtest bezeichnet werden und selbst für diesen Feldtest werden wir locker noch fünf wenn nicht sogar zehn Jahre warten müssen.