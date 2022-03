Wie das neue 5G-Netz die Online-Casinos verbessern wird

Können Sie sich noch an die Zeit erinnern, als das Spielen von Slots auf dem Handy eine Katastrophe war?

Weil die Grafik miserabel und die Übertragung unerträglich langsam waren und man ständig mit Verbindungsabbrüchen rechnen musste?

Nein? Sehen Sie, denn 4G hat den Erfolg der Online-Casinos im großen Stil erst möglich gemacht. Erst durch 4G ist der kometenhafte Aufstieg des Glücksspiels im Internet möglich geworden. Dabei sendete das 4G-Netz die Daten nur etwa 2,5-mal schneller als das vorherige 3G-Netz.

Der Unterschied zwischen 4G und 5G ist jedoch gigantisch: Statt 2,5-mal schneller, sendet 5G die Daten etwa 100-mal schneller als das bisherige 4G-Netz! Wenn man sich also überlegt, wie schon 4G das Online-Gambling auf ein ganz neues Level gebracht hat, dann können Sie ungefähr erahnen, was Sie als Casinospieler alles dank 5G in der Zukunft erwarten können. Vermutlich werden Sie in ein paar Jahren den Echtgeld Bonus ohne Einzahlung direkt von einem virtuellen Butler überreicht bekommen – inklusive einer Führung durch das dreidimensionale VR-Casino.

Was uns heute noch wie ferne Zukunft erscheint, wird sich bei der rasenden Entwicklung der heutigen Computer- und Online Technik wesentlich schneller realisieren, als wir alle ahnen.

Mobiles Internet wird sich durchsetzen – dank 5G

Dabei spielt 5G eine Schlüsselrolle, denn der mobile Zugang zum Internet ist in vielen Ländern heutzutage die Normalität. Klassische Internet-Hausanschlüsse gibt es in vielen Ländern fast gar nicht mehr. Wenn die Preise für 5G in Deutschland deutlich fallen, wird auch hier der Bedarf an DSL- und Glasfaser-Internet deutlich sinken.

Gleichzeitig werden die Menschen so rund um die Uhr echtes Highspeed-Internet zur Verfügung haben – nämlich in ihrer Hosentasche. Dadurch wird es für digitale Dienstleistungsanbieter wie bspw. Online-Casinos – wesentlich interessanter, massiv in neue Technologien zu investieren.

Neue 5G-Technologien im Online-Gaming

An vorderster Front stehen dann natürlich die virtuelle Realität (VR) sowie die Augmented Reality, kurz genannt AR. Die Augmented Reality ist dabei ein weites Feld. Das legendäre Handy-Game „Pokémon Go“ war bspw. eines der ersten AR-Spiele überhaupt.

Hier schaute man durch die Handykamera seine Umgebung an und gleichzeitig wurden einige Pokémon in das Kamerafeld projiziert. So hatte man das Gefühl, wenn man auf den Bildschirm des Smartphones schaute, dass bspw. im eigenen Wohnzimmer ein Pokémon sitzt.

Dies ist jedoch noch eine sehr primitive Variante gewesen, u.a. auch, da hier nur die langsame 4G-Verbindung zur Verfügung stand.

AR-Brillen und 5G-Casinos

Ein weiteres populäres Beispiel ist die Google Brille (Google Glass), die vor einigen Jahren mal durch die Medien geisterte. Heutzutage gibt es schon einige AR-Brillen zu kaufen. Im Endeffekt handelt es sich dabei um eine Brille (ohne Dioptrien) mit einer Minikamera. In das durchsichtige Glas der Brille können Bilder projiziert werden. So sieht man gleichzeitig durch die Brille hindurch die Umgebung und die Projektion.

Mit solch einer AR-Brille würde man das Pokémon im Wohnzimmer also nicht nur sehen, wenn man auf den Handydisplay schaut, sondern das Handy hätte man in der Hosentasche und durch die Brille würde es erscheinen, als säße da wirklich ein Pokémon im Wohnzimmer. Wie gesagt, die Brillen gibt es schon, und sobald 5G günstiger wird und jeder es nutzt, wird diese Technik sich schnell verbreiten.

Sie könnten also bei sich zu Hause im Wohnzimmer sitzen und Ihre drei besten Freunde könnten mit Ihnen zusammen bspw. Poker spielen – die Brille würde Ihre drei Freunde dann rund um Ihren Wohnzimmertisch projizieren. Auch wenn in Wirklichkeit nur Sie und Ihr Wohnzimmertisch da wären, durch die Brille würde es so aussehen, als hätten Sie eine gemütliche Pokerrunde zu viert.

Selbiges würde auch an einem schönen Sommertag im Park funktionieren – die Brille und Ihr Handy können Sie ja überall hin mitnehmen.

AR und 5G-Casinos sind wie füreinander gemacht – VR nur bedingt

Hier liegt auch einer der großen Vorteile gegenüber einer VR-Brille.

Denn VR-Brillen sind

sehr klobig und von daher nicht für unterwegs geeignet

verbrauchen extrem viel Strom, da hier zwei kleine Hochleistungsbildschirme eingearbeitet werden. Diese erzeugen außerdem so viel Hitze, dass man sie für eine längere Anwendungsdauer kühlen muss – was wiederum noch mehr Strom frisst

Der größte Nachteil ist aber, dass Sie hier die Umgebung nicht sehen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sitzen mit einer VR-Brille im Park und spielen mit Kumpels Online-Poker. Sie würden nichts von der Umgebung sehen und wären wie ein Blinder.

Darum wird es zwar auch für zu Hause beeindruckende VR-Casinos geben, aber über 5G werden Sie eher mit den eleganten AR-Anwendungen zu tun haben.

Die Casino-Zukunft gehört 5G

Je besser die AR-Brillen werden, desto mehr werden auch die Grenzen zwischen AR und VR verschwimmen, sodass Sie irgendwann in Ihrer eigenen Wohnung herumlaufen können und es wird sich anfühlen, als würden Sie durch ein Spitzencasino in Las Vegas laufen.

Bei so vielen Vorteilen bleibt nur zu hoffen, dass die großen Konzerne, wie Telekom oder Vodafone die 5G-Verbindungen bald so günstig machen, dass jeder die 5G-Datenverbindungen im großen Stil nutzen kann. Dann schauen wir in eine tolle, verrückte Zukunft.