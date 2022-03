Wie man das Gewicht hält: Die häufigsten Abnehmfehler

Sie haben es geschafft, fünf Kilo abzunehmen, aber das Gewicht kam zurück?

Sie können abnehmen und Ihr Gewicht halten, indem Sie Ihren trägen Stoffwechsel ankurbeln. Abnehmen und das Gewicht dann auch halten kann man nur durch Aktivität.

Wir kämpfen für eine Traumfigur und organisieren Ruhetage und sogar wochenlange Diäten, wir sind auf Mono-Diäten – mit dem Ergebnis, dass wir nach dem Abnehmen wieder auf die gleiche Menge an Kilos oder sogar mehr zurückkehren. In diesem Artikel möchten wir Ihnen erklären, warum das so ist, welche Fehler beim Abnehmen dazu führen, dass die überflüssigen Pfunde zurückkommen und welche Lebensmittel man beim Abnehmen verwenden sollte.

Warum führt eine Gewichtsabnahme oft dazu, dass das Gewicht nach einer dramatischen Abnahme wieder zunimmt? Was tun wir oft, um schnell abzunehmen? Wir halten eine strenge Diät oder machen generell Urlaubstage. Aber unser Körper ist ein kompliziertes System und wenn ihm plötzlich etwas entzogen wird, an das er gewöhnt ist, wird er entsprechend reagieren. Eine Einschränkung der Kohlenhydratzufuhr kann zu unkontrolliertem Appetit führen; eine starke Einschränkung der Fettzufuhr führt häufig zu einem Ungleichgewicht des Stoffwechsels und des Hormonhaushalts. Daher versucht der Körper nach einer Fastenkur oder Diät, den während der Diät oder des Fastens erlittenen Entzug auszugleichen.

Ja, nach strengen Diäten oder Entlastungswochen kommt es zu einem Gewichtsverlust, der aber in der Regel nur vorübergehend ist. Danach kommt das Gewicht zurück und kann auch das zusätzliche Gewicht mitnehmen. Ständiges Hungern oder Diäten sind gefährlich, da sie zu schweren inneren Organproblemen führen können. Das Hauptziel ist es, so abzunehmen, dass es nicht zu einer Verlangsamung des Stoffwechsels und nicht zu einem Stoffwechselzusammenbruch kommt.

Wenn wir eine Diät machen oder anfangen, Süßigkeiten, Bonbons oder Backwaren aus unserer Ernährung zu streichen, vermissen wir Süßigkeiten. Viele Menschen kompensieren dies mit Obst, vor allem mit den süßesten Sorten. Der Verzehr von viel Obst beim Abnehmen ist ein Fehler. Der in Obst reichlich enthaltene Fruchtzucker wird vom Körper in Zucker umgewandelt und dann abgelagert, wodurch zusätzliche Fettreserven entstehen. Deshalb sollte man nicht zu viel Obst essen und nur in der ersten Tageshälfte.

Der zweite häufige Fehler ist, wenig Wasser zu trinken. Es stimmt zwar, dass nicht jeder zwei Liter Wasser pro Tag braucht, aber es ist sehr wichtig, den Wasserhaushalt in der Zeit der Gewichtsabnahme aufrechtzuerhalten. Wasser reinigt den Körper auf natürliche Weise. Wenn Sie also einmal vergessen zu trinken, können Sie einen Wecker stellen oder Flaschen mit Trinkwasser an einem gut sichtbaren Ort aufstellen.

Die Angewohnheit, unter Stress zu essen, wird Sie daran hindern, Gewicht zu verlieren und es zu halten. Der dritte Fehler, der für viele der wichtigste sein mag, sind also ungelöste psychologische Probleme. Alles spielt sich in unserem Kopf ab, auch die psychologischen Gründe, warum Sie überflüssige Pfunde zugelegt haben: Probleme in der Kindheit, unerfüllte Lebensziele, Verwirrung in persönlichen Beziehungen. Solange diese Ursachen nicht beseitigt sind, werden sie die Mechanismen der Gewichtszunahme auslösen (übermäßiges Essen, Lust auf Stressessen, mangelnde Bereitschaft, sich gesund zu ernähren und körperlich aktiv zu sein usw.) und Sie werden zum Ausgangspunkt zurückkehren.

Der vierte Fehler ist, sich nicht genug zu bewegen. Sport oder andere körperliche Aktivitäten kurbeln den Stoffwechsel an, stärken die Muskeln und straffen die Haut. Sie müssen nicht ins Fitnessstudio gehen. Sie müssen nur daran denken, zu gehen, Treppen zu steigen, sich aufzuwärmen oder Gymnastik zu machen. Körperliche Aktivität ist die einzige Möglichkeit, schneller abzunehmen und das Gewicht zu halten. Aber der Schlüssel zu einer erfolgreichen Gewichtsabnahme ist natürlich eine gute Ernährung. Einen Energieschub für den ganzen Tag erhalten Sie mit einem Eiweißfrühstück und Gemüse - frisch oder gedünstet. Und natürlich Obst – das sollte man in der ersten Tageshälfte essen, um die Gesundheit zu fördern.