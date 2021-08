Wir lieben Emotionen!

„Ein Lächeln ist die kürzeste Verbindung zweier Menschen“, heißt es in einem Sprichwort.

Tatsächlich wirkt ein Lächeln auf andere Menschen nahbar und angenehm. Ein Augenblick, ein Wegsehen und dann stumm aneinander vorbeigehen bedeutet hingegen Ablehnung. Selbst ein Gähnen kann als Ablehnung gewertet werden und doch ist es manchmal ansteckend. Ein fester Gang, ein Lächeln und strahlende Augen bedeuten hingegen, dass wir für Gespräche und neue Kontakte offen sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir die Sprache des anderen beherrschen. Anhand von Gesten und Emotionen kann jeder einen Menschen gut einschätzen. So sind Emotionen im Umgang mit anderen sehr wichtig. Wer immer kühl und abwesend wirkt, schiebt hingegen weg. Selbst, wenn sich jemand nur selbst schützen möchte. Doch alle Menschen brauchen Menschen, um zu überleben. Neue Kontakte sind dabei wichtig, um sich weiterzuentwickeln und fortzubilden. Denn von anderen lässt es sich besser lernen. Das ist ein Grund, weswegen alle Lebewesen Emotionen lieben! Doch diese können auch von anderen Dingen ausgelöst werden. Ein schönes Lied, dass Erinnerungen weckt, ist nur ein Beispiel.

Geteilte Freude ist doppelte Freude

Positive Gefühle

Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte. Gemeinsame Freude ist die schönste Freude. Bei all dem bleiben positive Gefühle zurück. Diese können selbst einer Depression vorbeugen oder von Depression betroffenen Menschen die Welt schöner machen. Wer Glücksgefühle in sich trägt, bleibt nicht nur länger gesund, sondern wird auch deutlich älter.