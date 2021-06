Wissenschaftsfestival „Effekte“ 2021

Kann man ein Haus aus Papierbeton bauen?

Ist Künstliche Intelligenz dem Menschen überlegen? Und wie beeinflussen soziale Netzwerke unser Denken? Diese und viele weitere Fragen beantwortet spielerisch-unterhaltsam die hybride Ausgabe des Karlsruher Wissenschaftsfestivals – teils digital, teils auf dem Kronenplatz und an anderen zentralen Orten. „Effekte“ gewährt unterm Motto „Wissenschaft in der Stadt“ in knapp 100 Programmpunkten faszinierende Einblicke in die Arbeit von ForscherInnen der hiesigen Wissenschaftslandschaft, darunter das KIT mit „KIT 21“ (Sa-Fr, 12.-18.6.) oder der virtuelle HKA-Campustag (Sa, 12.6., s. sep. Text). Beim „Fest der jungen Forscher“ werkeln Kinder und Jugendliche auf großer LED-Wand am Marktplatz übertragen an Projekten aus (Geistes-)Wissenschaft(en) und Technik.

An der HfG sind Filme zum Klimawandel auf Airscreen-Bildschirmen zu sehen. Amüsant-spektakuläre Wissenschaftsshows steigen u.a. auf dem „Science Truck“ inkl. Experimenten und intelligenter Comedy und die „Effekte“-Bühne am Kronenplatz macht bis zum Abschlusswochenende (18.-20.6.) Programm: U.a. geboten sind eine KI-Kabarettshow, ein Wissenschaftsvarieté, der „Science Slam“ sowie eine Stimmen-Mal-Performance. In den Talkrunden und Vorträgen dreht es sich u.a. um Roboter, die Zukunft des Waldes und die Digitalisierungs-Chancen für die Kunstvermittlung, während Gründer-Rockstar Waldemar Zeiler, der mit seinem Unternehmen Einhorn Products diverse Untenrumartikel vertreibt, beim „KIT-Gründerschmiede“-Format „Ein Abend mit…“ erklärt, warum Wirtschaft neue Werte braucht und was Start-ups der Gesellschaft zurückgeben sollten. Auf den Bauzäunen wird das Thema Bio-Ökonomie und das Projekt „Re Fuels – Kraftstoffe neu denken“ präsentiert und selbst der Einzelhandel stockt um spannende Exponate. -pat