Tausende IranerInnen greifen seit Wochen die sprechende Parole „Woman Life Freedom“ auf, die einmal in Kurdistan entstanden ist.

Infolge des Mordes von Jina Amini, einer kurdischen 22-Jährigen, die am 13.9. von der sogenannten Sittenpolizei in Teheran brutal ermordet wurde. Bekannt wurde die junge Frau unter dem Namen Mahsa Amini, da kurdische Namen in Iran verboten sind. Seit ihrem Tod steht der Aufruhr gegen die Genderapartheid im Iran und das menschenverachtende Regime nicht mehr still. Mutige Menschen riskieren ihre Sicherheit und ihr Leben, um für Selbstbestimmung zu kämpfen.

Staatstheater-KünstlerInnen und Mitarbeiter möchten in einer Matinee mit iranischer Literatur, mit Literatur von iranisch-stämmigen Deutschen, ein Zeichen der Solidarität mit der Freiheitsbewegung der Menschen im Iran senden. -ps/pat