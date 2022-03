Zehn Anzeichen dafür, dass Ihre Diät völlig falsch ist

Manche Diäten können sowohl für Ihre Figur als auch für Ihre Gesundheit gefährlich sein.

Hier sind zehn Anzeichen dafür, dass Ihre Diät definitiv nicht für Sie funktioniert.

Ihre Ernährung beeinflusst Ihren Körper auf mehr Arten, als Ihnen bewusst ist. Was Sie essen, verändert nicht nur den Umfang Ihrer Taille und Ihrer Oberschenkel, sondern wirkt sich auf fast alle Aspekte Ihres Körpers aus: Ihre Produktivität, Ihr Gedächtnis usw. Wir haben zehn Anzeichen zusammengestellt, die darauf hindeuten, dass mit Ihrer Ernährung etwas schiefläuft und Ihrem Körper wichtige Stoffe fehlen. Wenn Sie einen dieser Punkte entdeckt haben, müssen Sie Ihre Ernährung sofort umstellen.

Blähungen und Völlegefühl

Dies ist eines der häufigsten Anzeichen dafür, dass eine Diät bei Ihnen nicht funktioniert. Wenn Ihr Darm mit der neuen Ernährung nicht zurechtkommt, warten Sie nicht ab, wer am Ende gewinnt, sondern stellen Sie Ihre Ernährung auf etwas Vertrautes und Sicheres um.

Verstopfung

Anhaltende Probleme dieser Art deuten darauf hin, dass Ihre Ernährung einen kritischen Mangel an Ballaststoffen aufweist, die für die Regulierung des Verdauungssystems wichtig sind. Nehmen Sie Hülsenfrüchte, Haferflocken und Vollkornprodukte in Ihren Speiseplan auf – sie sind reich an natürlichen Ballaststoffen, die eine normale Darmtätigkeit unterstützen.

Ständiges Hungergefühl

Nein, so muss es nicht sein. Keine normale Diät sollte erwarten, dass man hungrig ist und von einem Stück Kuchen oder einem Teller Bratkartoffeln träumt – sonst ist das Ergebnis der Selbstquälerei nicht eine schöne neue Figur, sondern ein verlangsamter Stoffwechsel, ein Jo-Jo-Effekt (wenn die verlorenen Pfunde wiederkommen und man einen Fausthieb bekommt) und eine Essstörung. Ständiger Hunger ist das Signal Ihres Körpers, dass er nicht alle benötigten Nährstoffe erhält. Wenn Sie sich ständig hungrig fühlen, sollten Sie Ihre Ernährung umstellen.

Stimmungsschwankungen

Anhaltende Reizbarkeit und Stimmungstiefs können bedeuten, dass Ihr Blutzuckerspiegel niedrig ist. Wenn Sie sich ständig niedergeschlagen und frustriert fühlen, sollten Sie mehr Kohlenhydrate in Ihre Ernährung aufnehmen, um den Blutzuckerspiegel zu normalisieren und die Serotoninsynthese im Körper zu unterstützen.

Sich müde fühlen

Ständige Müdigkeit ist ein weiteres häufiges Anzeichen für eine unangemessene oder sogar gefährliche Ernährung. Wenn Sie sich müde und schnell erschöpft fühlen, brechen Sie Ihre Diät sofort ab – sie ist definitiv nicht für Sie geeignet!

Ihnen ist immer kalt

Im „Journal Of The American College Of Nutrition“ wurden Forschungsergebnisse veröffentlicht, die zeigen, dass eine kohlenhydratarme Ernährung negative Auswirkungen auf die Schilddrüse haben kann, die die Körpertemperatur reguliert. Wenn das nicht hilft, suchen Sie einen Endokrinologen auf.

Hautprobleme

Akne und Falten sind zwei der wichtigsten Anzeichen für eine unausgewogene Ernährung. Vitamin A spielt eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der Retinoidproduktion und ein Mangel kann zu trockenem Haar und brüchigen Nägeln führen.

Depression

Ein anhaltender Mangel an Vitaminen, Mineralien und Omega-3-Fettsäuren in der Ernährung kann tatsächlich zu Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen führen. Wenn Sie sich deprimiert und launisch fühlen oder häufiger düstere Gedanken haben, sollten Sie Ihre Ernährung umstellen oder zumindest mehr Lebensmittel mit gesunden Fetten wie Fisch, Avocados oder Walnüsse in Ihren Speiseplan aufnehmen.

Probleme mit dem Gedächtnis

Gedächtnisprobleme sind ein weiteres Anzeichen dafür, dass Ihre Ernährung Ihnen nicht guttut. Unsere kognitiven Fähigkeiten werden in hohem Maße durch unsere Ernährung beeinflusst – und wenn Sie sich freiwillig wichtige Substanzen und Mikronährstoffe vorenthalten, können die Folgen wirklich verheerend sein. Riskieren Sie nicht Ihre geistige Gesundheit, brechen Sie die Diät ab.

Anhaltende Erkältungen

Ihr Körper ist nicht stark genug, um sich gegen Viren und Bakterien zu wehren, und Sie sind oft erkältet? Die schlechte Nachricht ist, dass Ihre Ernährung wahrscheinlich zu schlecht ist und Ihr Körper einfach nichts hat, was ein gesundes Immunsystem unterstützt. Es ist wahrscheinlich, dass Sie einen kritischen Eiweißmangel haben – nehmen Sie dringend Fleisch, Fisch, Milch- und Hüttenkäseprodukte sowie frisches Gemüse und Kräuter in Ihre Ernährung auf.