Zehn Jahre Reisebuchladen

Urlaub fängt zuhause an – im Reisebuchladen von Vermesser und Kartograf Michael Oberdorfer und Radwanderer Volker Hager.

Seit zehn Jahren bieten sie in Karlsruhe und der Heidelberger Altstadt (Kettengasse 5) eine umfassende Auswahl an Landkarten für Wanderer, Radler und Autofahrer wie sie wohl kein anderer Buchladen in der Stadt zu bieten hat.

Dazu gibt’s Reiseführer verschiedenster Verlage, Globen, ausgesuchte Outdoor-Literatur u.a. für Mountainbiker, Kletterer, Skifahrer, Kanuten und Trendthemen (Waldbaden, Bikepacking, Mikroabenteuer vor der Haustür) sowie eine schöne Auswahl an Reiseberichten, Bildbänden zu angesagten Destinationen (aktuell Südosteuropa/Balkan, insbesondere Albanien und der Kaukasus mit Georgien, Armenien und Aserbaidschan). -pat