Karlsruher Jazz Trio

Der swingende Klavierstil des ganz in der Tradition von Oscar Peterson vor Kreativität sprühenden Thilo Wagner ist die ideale Grundlage eines Neujahrskonzerts, das an die kanadische Pianistenlegende erinnert.

Am Schlagzeug ist mit Hans Peter Schucker eines der Urgesteine der Karlsruher Jazzszene und Ehrenbürger der Jazzmetropole New Orleans. Am Bass: Lindy Huppertsberg. -pat