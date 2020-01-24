Stahlzeit
Popkultur // Artikel vom 24.01.2026
Das im Veranstalterjargon so gern überstrapazierte „Einheizen“ trifft beim bekanntesten Rammstein-Tribute ausnahmsweise mal vollumfänglich zu!
Für 2026 hängen Stahlzeit um Sänger Heli Reißenweber ein Plus an die Jubiläumstour zum 20-Jährigen mit Songs aus allen Schaffensphasen des Originals – von „Wollt ihr das Bett in Flammen sehen“ bis zum Beißreflex auslösenden Liebeshasslied „Deutschland“ samt Bühnenbild und Pyroshow – „Feuer frei!“ -pat
Sa, 24.1., 20 Uhr, Badnerhalle, Rastatt
