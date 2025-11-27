Science-Slam

Bildung & Wissen // Artikel vom 27.11.2025

Wenn sechs Forscher ihre aktuellen Projekte präsentieren, hat jeder nur zehn Minuten Zeit, um das Publikum für sich zu einzunehmen – ob Biochemie, Biologie, Fotobatterien oder Solarzellen.

Wer den „Science-Slam“ gewinnt, entscheidet das Publikum. -pat

Do, 27.11., 20 Uhr, Jubez, Karlsruhe
www.scienceslam.de

