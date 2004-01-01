Abba – Dancing Queen am Hotdog-Stand
Bühne & Klassik // Artikel vom 30.01.2026
Nach dem „Waterloo im Bällebad“ gibt’s die Übersteigerung.
Auf den Überraschungserfolg der Ikeatare beim 50. Firmenjubiläum folgt der Plagiatsvorwurf: Agnetha, Benni, Björn und Anni-Frid fordern eine halbe Mio. Euro Schadensersatz! Doch woher sollen Filialleiterin Inka, Erwin, Klaus und Anke all das „Money, Money, Money“ nehmen? -pat
Premiere: Fr, 30.1., 19.30 Uhr, bis 29.3., Kammertheater, K2 (Abbahus), Karlsruhe
