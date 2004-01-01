Musik am Pariser & Istanbuler Hof

Bühne & Klassik // Artikel vom 12.01.2026

Osmanische und europäische Hofmusik im aufführungspraktischen Kontext.

Es spielen Studenten der Schlagzeug- und Streicherklassen sowie der Fachgruppe Tasteninstrumente Verein für klassisch-türkische Musik Pforzheim. Musikalische Leitung: Tolga Anlar, Idee & Konzept: Prof. Dr. Arabella Pare. -rw

Mo, 12.1., 19.30 Uhr, HfM, Karlsruhe

