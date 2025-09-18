Dan Smith

Popkultur // Artikel vom 18.09.2025

Dan Smith

Den Beinamen Listener verwendet der Musiker, Maler und Mental-Health-Therapeut mit eigener Praxis in Kansas City schon, seit er in den 90ern Alben unterm Genremix „Lo-Fi Emo Hip-Hop“ herausgebracht hat.

Erst 2008 findet Dan Smith seine Berufung als Spoken-Word-Frontmann einer „Vocal Poetry“-Band, singt bzw. spricht, spielt Bass und Trompete. Nach diversen Schaffenspausen ist er solo unterwegs – oft auch unter dem Pseudonym Dance Myth wie bei seiner im Juli erschienenen Platte „The Shapes We Make“.

Support: Derek Zanetti (The Homeless Gospel Choir). -pat

Do, 18.9., 20 Uhr, Jubez, Karlsruhe

Anfang « Frustration | Empathy Test » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 1 plus 4.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Fallwander (Foto: Marie Gryczka)

Organisch – Elektronisch: Fallwander x Ferdinand / Røreka

Popkultur // Artikel vom 27.09.2025

Eine sehr coole Doppelshow!

Weiterlesen …
Eyes (Foto: Peter Troest)

Abgesagt: Eyes

Popkultur // Artikel vom 26.09.2025

Dieses dänische Hardcore-Quintett ist berüchtigt für seinen chaotisch-noisigen Sound.

Weiterlesen …
Paul „Scruffy“ Burke (Foto: Costanzo-Photography)

26 Jahre Scruffys Irish Pub

Popkultur // Artikel vom 25.09.2025

Der Türgriff erinnert noch an die Zeit, bevor Paul „Scruffy“ Burke 1999 aus der Kneipe Nilpferd den „Probably Darkest Irish Pub In The World“ macht.

Weiterlesen …
The Jakob Manz Project

The Jakob Manz Project

Popkultur // Artikel vom 21.09.2025

Mit ihrem frischen und zupackenden Sound gehören sie zu den erfolgreichsten Bands des jungen deutschen Jazz.

Weiterlesen …

Love Music – Fight Facism

Popkultur // Artikel vom 20.09.2025

„In Anbetracht der aktuellen politischen Lage erachten wir es als besonders wichtig, aktiv zu werden: Für ein vielfältiges und friedliches Miteinander und den Schutz unserer Demokratie!“, positionieren sich die Substageler vor ihrem eintägigen Clubfestival, „bei dem wir gemeinsam feiern und gleichzeitig Spendengelder für Menschen generieren, die sich aktiv für den Kampf gegen den Faschismus einsetzen“.

Weiterlesen …
Werbung
Wait For June (Foto: Lina Schawalder)

Mikado

Popkultur // Artikel vom 20.09.2025

Das Kulturhaus in der Nordstadt kommt mit Global Pop Music beschwingt aus der Sommerpause!

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper