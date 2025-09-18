Dan Smith
Popkultur // Artikel vom 18.09.2025
Den Beinamen Listener verwendet der Musiker, Maler und Mental-Health-Therapeut mit eigener Praxis in Kansas City schon, seit er in den 90ern Alben unterm Genremix „Lo-Fi Emo Hip-Hop“ herausgebracht hat.
Erst 2008 findet Dan Smith seine Berufung als Spoken-Word-Frontmann einer „Vocal Poetry“-Band, singt bzw. spricht, spielt Bass und Trompete. Nach diversen Schaffenspausen ist er solo unterwegs – oft auch unter dem Pseudonym Dance Myth wie bei seiner im Juli erschienenen Platte „The Shapes We Make“.
Support: Derek Zanetti (The Homeless Gospel Choir). -pat
Do, 18.9., 20 Uhr, Jubez, Karlsruhe
