Nach seinem Rundgang „Recht stadtlich!“ (9.10., 17 Uhr, Treffpunkt: Tourist-Info, Kaiserstr. 72-74), bei dem an jedem zweiten Donnerstag im Monat Karlsruher Kuriositäten erkundet, große und kleine Skandale der Fächerstadt und Gerichte sowie spannende Rechtsfälle kennengelernt werden, geht das Forum Recht wieder in den Dialog.

Diesmal zu Gast bei Cord Brügmann ist Lara Pflaumbaum, Pfarrerin der Ev. Johannis-Paulus-Gemeinde in der Südstadt, die dort mit Ehrenamtlichen 2014 die Vesperkirche ins Leben gerufen hat (Mi, 22.10, 17.30 Uhr, Stiftung Forum Recht, Karlstr. 45 a, jeweils Eintritt frei, ohne Anmeld.). -pat