Advents- & Weihnachtsliedersingen für alle

Seit fast 30 Jahren ist dieses beliebte Format zum Zuhören und Mitsingen ein Magnet am ersten Advent.

Die Kleinsten und Kleinen der Singschule Cantus Juvenum und der Bläserkreis der Christuskirche sind fester Bestandteil dieser stimmungsvollen musikalischen Einstimmung in den Advent.

Der Eintritt ist frei; Spenden gehen an die Benefizaktion „Grupo Ruas e Pracas“, ein Straßenkinderprojekt in Recife/Brasilien. Lesung: Pfarrerin Claudia Rauch, Singleitung: Christian-Markus Raiser. -rw