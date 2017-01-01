Festliches Neujahrskonzert 2026
Bühne & Klassik // Artikel vom 01.01.2026
Seit fast 30 Jahren sorgen die drei hochkarätigen ehemaligen Studienfreunde Eckhard Schmidt und Rudi Scheck (Trompete) und KMD Christian-Markus Raiser (Orgel) bei ihren „Festlichen Neujahrskonzerten“ für Begeisterung beim Publikum.
Hier spielen sie Werke von u.a. Bach, Telemann, Mendelssohn und Manfredini. -rw
Do, 1.1., 17 Uhr, Ev. Stadtkirche, Karlsruhe
