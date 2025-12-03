Gauthier Dance Juniors – „Dream Team“
Bühne & Klassik // Artikel vom 03.12.2025
Tanz für die nächste Generation.
Die 2024 gegründete junge Tanzkompanie des Theaterhauses Stuttgart zeigt in „Dream Team“ Uraufführungen von Virginie Brunelle und Barak Marshall, Choreografien von Alejandro Cerrudo und Nacho Duato sowie ein Podcastformat von Eric Gauthier. -rw
Mi, 3.12., 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe
