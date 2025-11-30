Muks- Adventskonzert

Bühne & Klassik // Artikel vom 30.11.2025

Traditionell präsentiert die Musik- und Kunstschule Bruchsal beim Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Paul ein festlich-besinnliches Programm mit Werken aus unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen.

Mal solistisch, mal im Zusammenspiel von Ensembles. -pat

So, 30.11., 17 Uhr, St. Paulskirche, Durlacher Str. 105, Bruchsal, Eintritt frei, Spenden erbeten

