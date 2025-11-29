Vokalensemble Chorioso – „Strålande Jul“

Nach der erfolgreichen Teilnahme beim „Deutschen Chorfest“ in Nürnberg leuchtet das Vokalensemble Chorioso mit Chorleiter Matthias von Schierstaedt den Weg durch den Advent aus und stimmt mit Chorsätzen aus Renaissance, Romantik und Gegenwart, aus Skandinavien und England musikalisch aufs Fest der Liebe ein.

Die Texte der Werke schlagen Brücken über mehrere Jh.: So beflügelte der lateinische Marienhymnus „Ave Maris stella“ („Stern des Meeres“) bereits um 1450 Guillaume Dufay zu feiner Polyfonie und knapp 450 Jahre später Edvard Grieg. Sowohl Luis de Victoria als auch Lauridsen finden in ihren Vertonungen von 1570 bzw. 1994 warme, raumfüllende Klänge.

Licht durchzieht alle Kompositionen des Abends: als strahlender Stern in stiller Winternacht in Hugo Alfvéns „Julsong“, als goldenes Funkeln in Eric Whitacres Lux’ „Aurumque“ und als festlicher Glanz über schneeweißen Wipfeln in Gustav Nordquists berühmtem schwedischen Weihnachtslied „Jul, jul, strålande jul“, das den Konzerten seinen Titel gibt. -rw