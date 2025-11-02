Babylon Circus

In 21 Jahren INKA hat diese Band bei uns ungezählte Tipps bekommen.

Nun fällt auch hier der Vorhang: Babylon Cirucs aus Lyon bespielen bei ihrer Abschiedstour nach drei Dekaden noch mal halb Europa und natürlich schauen sie mit ihrem tanzbaren Ska-Reggae-Gypsy-Jazz-Soundmix auch im Tollhaus vorbei! -rw

So, 2.11., 19 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

