Babylon Circus
Popkultur // Artikel vom 02.11.2025
In 21 Jahren INKA hat diese Band bei uns ungezählte Tipps bekommen.
Nun fällt auch hier der Vorhang: Babylon Cirucs aus Lyon bespielen bei ihrer Abschiedstour nach drei Dekaden noch mal halb Europa und natürlich schauen sie mit ihrem tanzbaren Ska-Reggae-Gypsy-Jazz-Soundmix auch im Tollhaus vorbei! -rw
So, 2.11., 19 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe
