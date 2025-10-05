Ihr „White Line Fever“ zierte schon den immer höchst geschmackvollen „Shameless“-Soundtrack.

Vom 2014er Debüt-EP „Amerippindunkler“ an bis zum neuen Album „One More Trip Around The Sun“ wird das aus Stephanie Widmer (Vocals/Drums/Didgeridoo) und Alexander Köck (Vocals/Gitarre) bestehende österreichische Indierockduo selbst von US-Medien hochgelobt und hat sich eine loyale Fangemeinde erspielt – auch weil alles vom Musikvideo bis zum Bühnenbild in die eigenen Hände genommen wird. -pat