Popkultur // Artikel vom 05.10.2025

Sukini (Foto: Sophia Emmerich)

Der kapitalistischen Musikindustrie wegen hat sich die queerfeministische Berliner Rapperin Nora Hantzsch 2019 von ihrem Pseudonym Sookee verabschiedet.

Um als Sukini mit dem Album „Schmetterlingskacke“ „schlaue Musik für schlaue Kids“ zwischen Liebeslied und Battlerap zu produzieren. U.a. hat sie sich den „Pizza“-Song der Antilopen Gang zu eigen gemacht.

Auch der Nachfolger „Da haben wir den Salat“ (2023) adressiert sie an Grundschulkids und singt über Themen, die ihrer Lebensrealität entspringen – wie Tierwohl, Mobbing, Empowerment oder dem Aufbegehren gegen gesellschaftlich vorgegebene binäre Geschlechterordnung. Und künstlerische Entscheidungen, die über kommerzielle gestellt werden. -pat

So, 5.10., 16 Uhr, P8 (Jubez-Koop), Karlsruhe

Lichterkinder

Lichterkinder

Popkultur // Artikel vom 01.11.2025

Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!

Willman (Foto: Sophia Emmerich)

Abgesagt: Willman

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

„Rapgeknutschter Electropop“ etikettiert sich dieses aus Julia „Jo“ Lauber und Felix Birsner bestehende Freiburger Duo.

Kochkraft durch KMA (Foto: Sebastian Madej)

Kochkraft durch KMA

Popkultur // Artikel vom 16.10.2025

Wem die Kochkraft am „Fest“-Samstagnachmittag zu früh dran war, kann jetzt nochmals auf Touren kommen!

Endgegner (Foto: Joshua Noah Zurhausen)

Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“

Popkultur // Artikel vom 11.10.2025

Der fünfte „Legend Of Zelda“-Teil als erstes polygonbasiertes durchweg dreidimensionalen Abenteuer war 1998 nicht weniger eine Open-World-Revolution!

Cari Cari (Foto: Andreas Jakwerth)

Cari Cari

Popkultur // Artikel vom 05.10.2025

Ihr „White Line Fever“ zierte schon den immer höchst geschmackvollen „Shameless“-Soundtrack.

Querbeat

Querbeat

Popkultur // Artikel vom 05.10.2025

Das dritte Studioalbum „Radikal Positiv“ war auf Platz zwei in den Deutschen Albumcharts.

