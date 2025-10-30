Döll
Popkultur // Artikel vom 30.10.2025
Seit 2018 ist Fabian Döll ohne seinen älteren Bruder Marco alias Mädness im Hip-Hop-Game unterwegs.
Mit „Weg vom Weg“ hat der Darmstädter vier Jahre nach der erfolgreichen „Kultur“-EP im Januar sein zweites Soloalbum nach „Nie oder jetzt“ rausgemacht und geht zusammen mit seinem Hausproduzenten Dermighty auf Zusatztour. -pat
Do, 30.10., 19 Uhr, Die Stadtmitte, Karlsruhe
