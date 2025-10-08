Faada Freddy
Popkultur // Artikel vom 08.10.2025
Diese Show sollte man sich nicht entgehen lassen!
Nur mithilfe von Stimme und Körper entwickelt der Senegalese Faada Freddy Gospelballaden, treibende Dancehall-Riddims oder hymnischen Stadionrock. Sein Sound ist einzigartig im Global Pop, das zweite Soloalbum „Golden Cages“ ein Gegenentwurf zur Hektik der Moderne. Nur mit Klatschen, Schnipsen, Stampfen, Singen, Rappen und Beatboxen entstanden die Songs.
Bekannt wurde der Musiker mit der 1992 gegründeten Rapgruppe Daara J, die mit engagierten Texten auch außerhalb des Senegals bekannt wurde und sich die Bühne mit Weltstars wie Public Enemy, Mos Def oder Wyclef Jean teilte. -rw
Mi, 8.10., 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe
