Maja & The Jacks, Angelika Merk & Straight From The Heart

Gern gesehener Gast im Mikado ist die Freiburger Band Maja & The Jacks um die in Singapur zweisprachig aufgewachsene Sängerin Maja mit ihrem Mix aus erdigem Pop und warmem Soul mit jazzigem Einschlag (Fr, 10.10., 20 Uhr).

Beim Zupfen der Harfensaiten schwingen die Obertöne auch in den anderen Oktaven mit: Angelika Merk präsentiert solo an der keltischen Harfe neben Instrumentals auch Herzenslieder und Eigenes (Sa, 11.10., 19 Uhr, Eintritt: Spende).

Der So, 12.10. startet um 15 Uhr mit dem Format „Karlsuke“ für alle Ukulelefans. Ab 20 Uhr präsentiert das Duo Straight From The Heart (20 Uhr) Texte und Musik mit R’n’B-, Rock-, Soul-, Jazz- und Klezmer-Elementen. -rw