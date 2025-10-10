Maja & The Jacks, Angelika Merk & Straight From The Heart

Popkultur // Artikel vom 10.10.2025

Maja & The Jacks

Gern gesehener Gast im Mikado ist die Freiburger Band Maja & The Jacks um die in Singapur zweisprachig aufgewachsene Sängerin Maja mit ihrem Mix aus erdigem Pop und warmem Soul mit jazzigem Einschlag (Fr, 10.10., 20 Uhr).

Beim Zupfen der Harfensaiten schwingen die Obertöne auch in den anderen Oktaven mit: Angelika Merk präsentiert solo an der keltischen Harfe neben Instrumentals auch Herzenslieder und Eigenes (Sa, 11.10., 19 Uhr, Eintritt: Spende).

Der So, 12.10. startet um 15 Uhr mit dem Format „Karlsuke“ für alle Ukulelefans. Ab 20 Uhr präsentiert das Duo Straight From The Heart (20 Uhr) Texte und Musik mit R’n’B-, Rock-, Soul-, Jazz- und Klezmer-Elementen. -rw

Mikado, Karlsruhe

Anfang « Faada Freddy | Femme Rebellion – Edition South 2025 » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 1 plus 7.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Lichterkinder

Lichterkinder

Popkultur // Artikel vom 01.11.2025

Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!

Weiterlesen …
Willman (Foto: Sophia Emmerich)

Abgesagt: Willman

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

„Rapgeknutschter Electropop“ etikettiert sich dieses aus Julia „Jo“ Lauber und Felix Birsner bestehende Freiburger Duo.

Weiterlesen …
Kochkraft durch KMA (Foto: Sebastian Madej)

Kochkraft durch KMA

Popkultur // Artikel vom 16.10.2025

Wem die Kochkraft am „Fest“-Samstagnachmittag zu früh dran war, kann jetzt nochmals auf Touren kommen!

Weiterlesen …
Endgegner (Foto: Joshua Noah Zurhausen)

Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“

Popkultur // Artikel vom 11.10.2025

Der fünfte „Legend Of Zelda“-Teil als erstes polygonbasiertes durchweg dreidimensionalen Abenteuer war 1998 nicht weniger eine Open-World-Revolution!

Weiterlesen …
High Desert Queen

High Desert Queen

Popkultur // Artikel vom 10.10.2025

Das 2019 gegründete texanische Stonerquartett war schon vor zwei Jahren als Support von Mario Lalli in der Hackerei, hat die Punkrockbar danach im Alleingang eingestaubt und konnte eben auch die große Masse auf der „Fest“-Feldbühne begeistern.

Weiterlesen …
Lawn Chair (Foto: Frederike Wetzels)

Lawn Chair

Popkultur // Artikel vom 10.10.2025

„You Want It! You Got It!“

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper