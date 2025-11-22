Hiss

Popkultur // Artikel vom 22.11.2025

Hiss (Foto: Luzie Marquardt)

Die Polka, Rock’n’Roll, Tex-Mex, Balkan-Blues, Ska und Country verquickende Band um den Stuttgarter Akkordeonspieler Stefan Hiss feiert das 30. Jubiläum.

Im Fokus: das Ende September erschienenen achte Studioalbum „Für eine Handvoll Cent“. -pat

Sa, 22.11., 20 Uhr, Cellarium, Knittlingen

