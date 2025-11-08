Karlsunruhe: Tascosa & Tom Mess

Popkultur // Artikel vom 08.11.2025

Tascosa

Diese Sonderedition der „Karlsunruhe“ wird von Mannheimern gefeaturet.

Tascosa, benannt nach der heutigen texanischen Geisterstadt, in der einst Pat Garrett Jagd auf Billy The Kid gemacht haben soll, spielen mit fuzzigen Delay-Gitarren und Trompete eine Mischung aus US-Indierock und mexikanischen Mariachi, der den Soundtrack eines Quentin-Tarantino-Films bilden könnte.

Zweiter Act ist ein bestens Bekannter: Tom Mess, der in Bandstärke mit Pedal-Steel, Sängerin und weiteren Friends auftritt. -pat

Sa, 8.11., 20 Uhr, Minestrone, Karlsruhe

