Kohi-„Song Slam“

Popkultur // Artikel vom 12.09.2025

Einst gabs beim Kohi-„Song Slam“ ein Gewinnlied namens „Bist du durchgeknallt“ von einem damals noch völlig unbekannten Artist: Max Giesinger.

Alles an Instrumenten ist möglich und erlaubt, so auch Loop Stations und Co., aber keine Covers. Begleitet wird der Abend von einer eleganten Moderation in fairer und launiger Art durch Paula Höll. -rw

Fr, 12.9., 20 Uhr, Kohi, Karlsruhe

