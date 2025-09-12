Suicide Commando

Das seit 1986 aktive belgische Projekt von Johan van Roy zählt zu den Hellectropionieren.

Als 1994 endlich die erste offizielle CD „Critical Stage“ erscheint, werden Suicide Commando schnell zu einer der populärsten und wichtigsten Gruppen der Szene – mit peitschenden Beats, dunkel-atmosphärischen Synthesizerklängen, einem psychotisch-aggressivem Gesangsstil und zeitlosen Clubklassikern wie „See You In Hell“. Der auf Platz neun der deutschen Albumcharts eingeschlagene 2022er Release „Goddestruktor“ bestätigt Suicide Commando einmal mehr als Genre-Innovatoren.

Support: Macrowave. -pat

Fr, 12.9., 19 Uhr, Die Stadtmitte, Karlsruhe

